2 yıl önce tamamlanan tüneli trafiğe açmadılar

Müteahhidin iki yıl önce bitirip teslim ettiği Honaz Tünelinin bağlantı yolları ve ışıklandırma işleri tamamlanmadı. Kent trafiğini rahatlatacak yolun çok az işi kalmasına rağmen bitirilip trafiğe açılmadı. İYİ Parti Denizli Milletvekili Öztürk, "Yolu açmak için seçim dönemini mi bekliyorsunuz?" diye sordu.

Selami AYDIN

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2015 yılında başlayan proje Türkiye'nin en kalabalık yollarından biri olan İzmir'den Antalya'ya doğrudan ulaşımı sağlayacak ‘Turizm Yolu' projesinin parçası olarak tasarlandı.

Denizli'de Honaz Dağı yamaçlarında açılan ve toplam uzunluğu 5,2 kilometre olan iki büyük tünel, çevre yolu aracılığı ile araçların kent trafiğine girmeden yollarına devam etmelerini sağlamayı amaçladı. Proje aynı zamanda Ankara istikametinden gelip Muğla ve Antalya'ya gidecek sürücülerin mecburen kent merkezine girmelerini önleyerek yollarını ciddi ölçüde kısaltacaktı.

ZİYARETLER YAPILDI, AÇILIŞ TARİHLERİ VERİLDİ

Tünel inşaatı pek çok siyasetçi ve bürokratı ağırladı. Her ziyarette tünelin açılışına dair tarih verildi. İnşaattaki çalışmaları ziyaret eden dönemin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye projenin 2016 yılında tamamlanacağı söylendi. İlerleyen dönemde Karayolları Bölge Müdürlüğü projenin 2018 yılında tamamlanacağını açıkladı. Valiler ve siyasetçilerin ziyaret ettiği sonraki süreçte ise tünelin 2019 yılında trafiğe açılacağı müjdelendi.

“UCU GÖRÜNDÜ DEDİLER”

Tünel inşaatı önceki yıl tamamlandı. Tünellerin sinyalizasyon ve ışıklandırma sistemleri ile bağlantı yollarının tamamlanamadı. Projenin son durumunu tespit etmek için bölgeye giden İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk tüneldeki eksiklerin bir ay içinde tamamlanabileceğini söyleyerek, “2 yıl önce trafiğe açılması gerekiyordu. Bu tünel Denizli trafiğini aşırı rahatlatacak bir tünel. 2016'da ucu göründü dediler. 2019'da açılacak dediler. Yıl 2022 oldu hala açılmadı” diye konuştu.

“SEÇİM DÖNEMİNİ BEKLİYORLAR”

Öztürk SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Tünelin müteahhidi iki yıl önce bitirip teslim etmiş. Sadece çok az bağlantı yolları kalmış. Bu bağlantı yolları nedense yapılmıyor. Acaba seçim dönemini mi bekliyorlar? AKP'li yetkililer seçim yatırımı maksadıyla mı tüneli açmıyorlar? İstenirse bu yol açılır. Seçimi bekliyorlar” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan tamamlanan tünellerden birinde ışıklandırma çalışmalarının olduğu gözlenirken bağlantı yollarında bir çalışmaya rastlanmadı.

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