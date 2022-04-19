‘9 yıldır bitirilemeyen yüksek hızlı tren hattının maliyeti 8 kat arttı’

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, 2013 yılında temeli atılan, Afyonkarahisar-Ankara arası Yüksek Hızlı Tren hattının defalarca söz verilmesine rağmen neden bitirilemediğinin araştırılması için TBMM Başkanlığına önerge verdi.

Müslüm EVCİ

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CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar-Ankara arası Yüksek Hızlı Tren hattının 9 yıldır neden tamamlanmadığının tespit edilmesi ve Yüksek Hızlı Tren hattının tamamlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla TBMM Başkanlığına “Meclis Araştırması” açılması için önerge verdi.

TEMELİ 2013 YILINDA ATILDI

Milletvekili Köksal, Afyonkarahisar-Ankara arası Yüksek Hızlı Tren hattının temelinin 21 Eylül 201” tarihinde atıldığını hatırlatarak, şunları söyledi:

“Bu süreçte 7 bakan değişti. Her gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı projenin bitiş tarihini ortaya koydu.

Bazıları 2018 dedi bazıları 2019'da bitecek dedi” ifadelerini kullandı. Köksal, TBMM Başkanlığına verdiği önergede, “2022 yılının neredeyse ortalarına geldiğimiz şu dönemde aradan geçen 9 yıla rağmen Yüksek Hızlı Tren hattının hala niçin tamamlanmadığının tespit edilmesi ve Yüksek Hızlı Tren hattının tamamlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98.Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını talep ediyorum” dedi.

“9 YILDA NEREDEYSE 8 KAT ARTARAK 28 MİLYARA YÜKSELD”

Milletvekili Burcu Köksal, önergesinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

7“Ankara-İzmir arası Yüksek Hızlı Tren projesinin sözleşmesi 2012'de imzalandı. Afyonkarahisar-Ankara kesiminin temeli ise 21 Eylül 2013'de atıldı. Yapım bedeli 714 milyon 432 bin 200 lira olan projeyi Sigma-Burkay-Makimsan-YDA iş ortaklığının yürüteceği belirtildi. 1080 günlük süre verildi. Hatta dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu 1080 günün aşağı çekilmesini isteyince yüklenici firma temsilcisi 6 ay erken bitirme sözü de verdi.

Ancak aylar geçti, yıllar geçti tren hattı projesi bitmedi. 9 yılda 7 bakan değişti her gelen projenin bitimi için tarih verdi ama hiçbirinin söylediği tarihte proje bitirilmedi. 2013 yılındaki yatırım programında tahmini maliyeti 3,5 milyar TL olarak öngörüldüğü halde 9 yılda neredeyse 8 kat artarak 28 milyara yükseldi.

Ancak proje yine de tamamlanmadı. Yıllardır seçim dönemlerinde bitirme sözü verildiği ve milyonlarca lira para harcandığı halde hala bitirilmemiş olması karşısında projenin tümüyle ele alınması niçin tamamlanmadığının iktidarın bitirme sözünü neden yerine getirmediğinin bu noktada vatandaşa niçin doğru bilgi verilmediğinin araştırılıp ortaya çıkarılması gerekmektedir.”

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