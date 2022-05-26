Açığa alınan müftüye ödül gibi tayin, yemekli plaketli veda

Erzurum'da Merkez Palandöken ilçesindeki Hacı Bahattin Evgi Kuran kursundaki tacizin ardından geçici olarak açığa alınan Palandöken Müftüsü Abdülhalim Acar'ın Ankara İl Müftü Yardımcısı olarak atandığı öğrenildi. Acar için düzenlenen plaketli veda yemeğinin videosunun ise müftülük hesaplarından paylaşıldığı ortaya çıktı. Öte yandan Yakutiye ilçesinde de Diyanet’e bağlı Kur'an kursunda 23 yaşındaki bir belletmenin üç çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Orhan BOZKURT

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Erzurum Merkez Plandöken ilçesindeki Hacı Bahattin Evgi Yatılı Kuran Kursu’nda yaşanan tecavüz ve işkence sonrası, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görevlendirdiği müfettişin raporu sonrası, daha önce açığa alınan 7 kişi görevlerine iade edilmişti. Erzurum Valisi Okay Memiş ise yeniden soruşturma istemiş, daha önce görevlerine iade edilen Kuran kursu çalışanları ile Palandöken Müftüsü Abdülhalim Acar açığa alınmıştı.

Abdülhalim Acar’ın Anakara İl Müftü Yardımcısı olarak atandığı öğrenildi. Acar, tayinini Erzurum’da kendisi için organize edilen veda yemeğinde yaptığı teşekkür konuşmasında açıkladı.

“AZİZ MİLLETİN HİZMETİNE ANKARA’DA DEVAM EDECEĞİM”

Acar, konuşmasında, “Aranızdan ayrıldığım için üzgünüm, ancak ümmetin umudu olmuş bu şerefli ve aziz milletimizin hizmetinde olmaya, Ankara İl Müftülüğünde İl Müftü yardımcısı olarak devam edeceğim için de Rabbime hamd ediyorum, beni bu göreve uygun gören Başkanlığımız yetkililerine teşekkür ediyorum, Allah onlardan razı olsun. Kardeşlerim benden yana bir hakkım varsa helal olsun, sizler de haklarınızı lütfen helal ediniz” dedi.

MÜFTÜ YARDIMCILARI VE TÜM PERSONEL KATILDI

Palandöken İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen veda yemeğinin görüntüleri, müftülüğün resmi sosyal medya hesaplarında yayınladı. Başarılarından ötürü Müftü Acar’a plaket de verilen yemeğe, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ağırman, İl Müftü Vekili Cahit Küçükyıldız, İl Müftü yardımcıları Zeki Kaya ve Müseffa Akbulut, Yakutiye ve Aziziye İlçe Müftüleri Selim Şahin, Ebubekir Bayrak, Din Görevlileri Dernek Başkanı Emrullah Kaçar, Diyanet-Sen İl Başkanı Nurullah Ardahanlı, Diva-Sen İl Başkanı Yusuf Karataş bazı STK temsilcileri ile Palandöken İlçe Müftülüğü personelleri, imam hatip, müezzin kayyım ve Kuran kursu öğreticileri katıldı.

BELLETMENE CİNSEL İSTİSMAR TUTUKLAMASI

Öte yandan Erzurum’da Yakutiye ilçesine bağlı Güzelova mahallesinde de yine Diyanet'e bağlı bir Kuran kursunda yaşları 13-14 olan üç çocuğa cinsel istirmarda bulunulduğu ileri sürüldü. İddiaya göre, geçtiğimiz Mart ayında meydana gelen olayda F.C. (23) isimli belletmen, M.Y.Ü (13), Y.K. (13) ve E.K. (14) isimli çocuklara cinsel istismarda bulundu. Şahıs ailelerin şikayeti üzerine tutuklanıp cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili ilgili olarak herhangi bir açıklama yapılmadı.

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