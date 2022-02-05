Adnan Kahveci ölümünün 29’uncu yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden Adnan Kahveci, ölümünün 29'uncu yılında Kartal'daki mezarı başında anıldı.

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Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden, Devlet Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı görevlerinde bulunmuş, 5 Şubat 1993 günü ailesi ile beraber geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Adnan Kahveci, vefatının 29’uncu yıl dönümünde Kartal Yakacık Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Kartal Belediyesi ile Trabzon Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin düzenlediği anma törenine Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, siyasi parti ile Sivil Toplum Örgüt temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

BELGESELİ SENEYE YETİŞTİRMEYİ OLANLIYORUZ

Törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Birçok farklı düşünceye sahip siyasetçilerin üzerinde uzlaştığı ve devlet adamı dendiğinde akla ilk gelenlerden biri olan Adnan Kahvecinin ölümünün 29uncu yılında anıyoruz. Sayın Kahveci Kartalda yaşamız ve bakanlık yaptığı dönemde de ilçesini unutmamış çok değerli bir insandır. Örnek yaşantısı bir tez konusudur. Bir siyasetçi olarak örnek aldığım kişilerin başında geliyor. Adnan Kahveci isimi için yapmış olduğumuz bir hazırlık var. Bu örnek yaşantının bir belgeselini seneye yetiştirmeyi hedefliyoruz. Sayın Kahvecinin örnek yaşantısının gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Bu isimler ülkemiz için çok kıymetli ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Adnan Kahveci için kabri başında Kuran okunarak, dualar edildi. Anma törenine katılanlara mezarlıkta lokma ikram edildi.

DHA

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