AKP’li bakanlara, depremzedelerden tepki: Yüzünüz varsa gelmeyin

Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen 6.8'lik depremin ardından yapılan TOKİ konutlarını incelemek için kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum'a eşlik eden AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut, depremzedelerin tepkisiyle karşılaştı.

Evren DEMİRDAŞ

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ’da 24 Ocak 2020’de meydana gelen Sivrice merkezli deprem sonrasında yapılan TOKİ konutlarını incelemek ve bir dizi ziyarette bulunmak üzere kente geldi.

Vatandaşların, bölgede inceleme yapan bakanlara gösterdiği tepki dikkat çekti.

DEPREMZELERDEN AKP'Lİ VEKİLE TEPKİ

Elazığ depreminde en fazla etkilenen mahallelerinden biri olan Mustafapaşa Mahallesindeki TOKİ konutlarına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ziyaret etti.

Bakan Kurum'un ziyaretine eşlik eden AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut, depremzedelerin tepkisiyle karşılaştı.

Bir vatandaşın, AKP'li Bulut'a ‘yüzünüz varsa nefsiniz varsa gelmeyin' diyerek tepki gösterdi.

Bulut'un çok ayıp diyerek cevap vermesine bir başka vatandaş ise ‘işinize gelmeyince ayıp oluyor' diyerek karşılık verdi.

Tepkilerin büyümesi üzerine AKP'li vekil Metin Bulut olay yerinden uzaklaştırıldı.

Bir başka depremzede ise gösterdiği tepki sonrasında bir kişi tarafından ‘beğenmiyorsan al paranı çık git buradan' dediğini iddia ederek tepki gösterdi.

Depremzede, Sen kimsin ya bana beğenmiyorsan paranı al çık git buradan' diyor kimsin sen?” ifadelerini kullandı.

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