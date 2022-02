AKP’li meclis üyesinden ekonomik kriz itirafı

Antalya Döşemealtı Belediyesi Şubat Ayı Meclisi’nde Ek Bütçe oylamasında gerginlik yaşandı. Gündemin 3. Maddesi’nde yer alan 110 Milyon TL’lik ek bütçe talebine AKP ve MHP meclis üyelerinin ret oyu vermesine Belediye Başkanı Turgay Genç tepki gösterdi. Bütçe CHP ve İYİ Partili Meclis Üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

İsmail AKIN

AKP Gurup Sözcüsü Muhammed Ural, “Ekonomik kriz aşağı yukarı 5-6 aydır var zaten gündemimiz de. Aslında birkaç ay sonra iyi bir planlama ile gelse iyi olurdu” sözü üzerine Başkan Genç, “En azından ekonomik krizin olduğunu kabul etmeniz güzel. Bu itirafınızdan dolayı teşekkür ediyoruz” şeklindeki sözleri salonda gülüşmelere neden oldu.

“1 SAAT İÇİNDE FİAYATLAR DEĞİŞİYOR”

“AKP Belediyeleri de dahil ek bütçe yapmayan belediye yok” diyen Genç, “Çünkü, bırakın 2 ayı 1 saat içerisinde bile demir fiyatının değiştiği bir ülke konumuna geldik. Euro'nun ve Doların 7 liradan 18 lira seviyelerine çıktığını gördük. Yakıt giderimiz iş makinelerimiz ful kapasite çalıştığı zaman aylık 1 milyon TL giderimiz, 2,5 milyon TL oldu. Ak Parti olarak sizin ek bütçeye ret oyu vermenize akıl sır ermiyor. Siz herhalde Türkiye'de yaşamıyorsunuz” ifadesini kullandı.

“VATANDAŞ İNİM İNİM İNLİYOR”

“Şu an belediyelerde dahil olmak üzere tüm kurumlar ve vatandaş inim inim inliyor” diyen Başkan Genç sözlerini şöyle sürdürdü; “Ekonomik kriz had safhada. Siz kendinizde ticaret yapıyorsunuz, bu ülkede yaşıyorsunuz. Her gün yakıta zam, ihtiyaç maddelerine zam. Bizde belediye olarak arsa kaynağı yaratmaya çalışıyoruz, çünkü giderlerinizi planlayamıyorsunuz artık. Günlük ihtiyaç ve sarf malzemelerin fiyat değişkenliğinden dolayı giderlerinizi planlayamıyorsunuz”

“SİZ NEREDE YAŞIYORSUNUZ”

Personel giderlerine 26 milyon TL fark geldiğini aktaran Genç, sözlerini şöyle tamamladı; “Krizden dolayı vatandaşlar açlık sınırına geldiği için sadece Döşemealtı'na yıllık 26 milyon TL ek personel gideri eklendi. Akaryakıt 2.5 kat arttı, asfalt ve sarf malzemeler aynı şekilde. Yani birde geliyorsunuz AKP gurubu olarak ek bütçe yapma diyorsunuz. Aklım ermiyor yani bu yapıya. Bambaşka bir ülkede ve bambaşka şartlarda yaşıyorsunuz herhalde. Tablo sadece Döşemealtı'nda değil Türkiye'de bu. İnşallah ilk seçimlerde de bu ülkenin başından gideceksiniz”

