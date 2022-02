AKP’liler Erdoğan çiftinin sağlığı için camide namaz kılıp dua etti

AKP Afyonkarahisar İl Teşkilatı, corona virüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın hastalıktan kurtulması için kent merkezindeki Mısri Camii’ne giderek namaz kılıp, dualar etti. Cami çıkışında açıklama yapan AKP Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, “Bunca dua varken Allah'ın izni ile hangi virüs size zarar verebilir?” dedi.

Müslüm EVCİ

AKP Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay başkanlığında yönetim kurulu üyeleri, İl Genel Meclis Başkanı, İGM üyeleri ve belediye meclis üyelerinin de katılımı ile sabah namazında Mısri Camii’nde bir araya gelerek, corona virüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın hastalıktan kurtulması için namaz kılıp dua etti.

İMAM EŞLİĞİNDE DUA EDİLDİ

Cami imamı eşliğinde dua eden AKP'liler ve vatandaşlarla ellerini semaya açarak Erdoğan çiftinin, bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

“ALLAH'IN İZNİ İLE BİRÇOK VİRÜSÜ ALT ETTİ”

Namaz çıkışı bir açıklama yapan AKP'li Başkan Uluçay, “Yaklaşık bir haftadır dağıtılan cüzlerin tamamlanması, bununla birlikte yurt dışında edilen hatimlerin duası için Mısri Camii’nde bir araya geldik. Bunun sebebi de Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve eşinin, devlet büyüklerimizin ve tüm Müslüman aleminin corona virüs illetinden bir an önce kurtulması, sağlığına kavuşmasıdır. İnşallah bütün dünya mazlumlarının dualarında olan cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan hanımefendinin bir an önce sağlığına kavuşmasını arzuluyoruz. Keza devlet büyüklerimizin ve Müslümanların da bu hastalığı bir an önce atmasını diliyoruz. Rabbim tez zamanda şifa versin, Sayın cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Allah'ın izniyle birçok virüsü alt ettiği gibi bu virüsü de tez vakitte alt edecektir. Çünkü sadece bu milletin değil bu ümmetin de duaları sayın cumhurbaşkanımız ile” dedi.

“BUNCA DUA VARKEN HANGİ VİRÜS SİZE ZARAR VEREBİLİR?”

“Maalesef sayın cumhurbaşkanımız ve eşi Emine hanımın virüs testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla sevinerek, garip mesajlar paylaşanlar var” diyen Uluçay, “Bu yaklaşım çok yanlış ve vahimdir! İnsanların sağlığı ve hayatını kaybedebileceği beklentisi üzerinden siyaset üretilmez, yapılmaz. Siyaset, sahada mücadele ile olur. Bu beklentiler ucu okyanus ötesinde olan FETÖ’nün beklentileri ile paralel seyretmesi de manidardır. Dualarımız cumhurbaşkanımız ve değeri hanımefendi ile… Bunca dua varken Allah’ın izni ile hangi virüs size zarar verebilir? Rabbim, bu hastalığa yakalanmış tüm kardeşlerimize geçmiş olsun diyor, Rabbim'den şifa diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Namaz çıkışı AKP il başkan yardımcıları cemaate simit ikram etti.

