AKP’nin İstanbul’da doğalgaza indirim önerisini CHP, TBMM’ye taşıyacak

AKP grubunun İBB Meclisi’nde açıkladığı “İGDAŞ yüzde 23 kârından vazgeçsin, doğalgazda indirim olsun” önerisi, CHP tarafından TBMM’ye taşınacak.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin şubat ayı oturumlarının ikinci birleşiminde meclis üyelerinin yaptığı gündem dışı konuşmalar polemiğe neden oldu. CHP'li Meclis Üyesi Nuri Aslan, konuşmasında İstanbul'da yaşanan kar fırtınası sırasında bakanların İstanbul'a bir günde gelirken Isparta'da kar nedeniyle 3 gün elektrik verilemediğini ve bakanların bu kente 3 günde bile gidemediğini söyledi. Aslan, ekonomik kriz ve dış politika ile ilgili eleştirilerde bulunarak bu sorunlara karşı ortak hareket etmenin önemine işaret etti.

“DOST-DÜŞMAN YOK ÜLKENİN ÇIKARLARI VAR”

Aslan'a yanıt vermek üzere söz alan AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, “Bu ülke CHP'nin eline geçtiğinde neler olacağını hayal bile edemiyorum. Niye? Dış politikada dün kavga ettiğimiz devletlerden bahsetti. Dış politikada dostluk ve düşmanlık yoktur, ülkelerin çıkarları vardır. Dün demokrasi için kavga ettiğimiz ülkelerle bugün ulusal çıkarlarımız gereğince görüşüyoruz, görüşmek zorundayız. Siz geldiğinizde ülkeleri ayıracaksınız herhalde. Gerçi sizin kurduğunuz ittifakta dış politikayı dün eleştirdiğiniz birine mi vereceksiniz o da belli değil ama… Allah Türkiye'yi korusun” dedi.

“FABRİKALAR HARIL HARIL ÇALIŞIYOR”

Dünyada pandemiden, enerji fiyatlarının artmasından kaynaklanan bir sıkıntı olduğunu söyleyen Gökkuş, ilk oturumda İBB şirketi İGDAŞ'ın doğalgazdaki yüzde 23 kâr oranından vazgeçip vatandaşa indirim yapması konusunda grup olarak sundukları teklifi hatırlattı.

Gökkuş, “Bugün doğalgazın dörtte üçünü devlet sübvanse ediyor. Şu sıkıntılı dönemde siz de karınızdan fedakarlık edin” dedi.

Türkiye'nin ihracatının arttığını fabrikaların harıl harıl çalıştığını ifade eden Gökkuş “CHP engel olmasın Türkiye'yi hep beraber zenginleştirelim. 2022'nin sonunda kendi babayiğitlerimizin ürettiği otomobilimiz piyasaya çıkacak. Uçak, savunma sanayinde gemilerimiz donanmalarımıza katılacak. Siz bunları görmüyor musunuz?” diye sordu. Gökkuş, yap-işlet-devret (YİD) modeli ile yapılan otoyol ve köprüleri de savunarak Türkiye'nin bu yollardan kâr ettiğini söyledi.

“YOLLAR VATANDAŞIN CEBİNE YÜK”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da “CHP'nin dış politikası düşmanlar yaratmak değil Atatürk'ün söylediği gibi ‘Yurt sulh, cihanda sulh' ilkesi üzerine kurulmuştur” dedi.

Balyalı, YİD modeli ile yapılan otoyol ve köprülerin, yasal olsa da kamu vicdanında derin yaralar yarattığını belirterek “Bu köprü ve otoyollardan çok yüksek fiyatlara geçiş yapılmak zorunda olunması güzel bir örnek değil. Vatandaş, ‘Demirel'in Özal'ın yaptığı köprülerden bedava geçiyoruz da niye Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı köprülerden parayla geçiyoruz' diye soruyor. Haklılar. Devlet aldığı vergileri doğru biçimde kullanarak yatırım yapmalı. Vatandaşın cebine bu kadar yük olan, geleceğe büyük bir ekonomik külfet bırakan bu yöntemi doğru bulmuyoruz” diye konuştu.

“TBMM'YE TAŞIYACAĞIZ”

Balyalı doğalgaz indirimi önerisiyle ilgili de şunları söyledi:

* Doğalgazın yüzde 75'inin sübvanse edildiğini söylüyorlar. Vatandaşın ödediği sübvanse edilmiş hali ise sübvanse edilmese ne olacaktı? Allah bilirdi halimizi. Tabi bunun kurla ilgisi var, kur yükselmese bu kadar çok sübvanse etmeyecekti.

* Dün güzel bir önerileri oldu. Benim de bir önerim var. AK Parti TBMM grubuna götürsünler. Çünkü biz öyle yapacağız. CHP'nin TBMM grubundaki milletvekillerimizden bir öneri sunmasını isteyeceğiz. Bu durumdan sadece İstanbul'un değil tüm Türkiye'deki vatandaşlarımızın yararlanabilmesi için doğalgazda indirimi öngören bir yasa teklifi önermelerini rica edeceğiz. Sesimize duyarsız kalmayacaklardır.

* Ama biz Ak Partili arkadaşlardan rica ediyoruz; CHP'den geldiği için her zamanki gibi ‘AKP-MHP oyları ile reddedildi' gibi bir şeyle karşılaşmak istemiyoruz. Çünkü İstanbul'da doğalgazda indirim olacaksa bu tüm Türkiye'nin hakkı. Türkiye'de herkes doğalgaz fiyatlarının yüksekliğinden şikayet ediyor elektrik faturalarında olduğu gibi.

Balyalı bir kez daha AKP döneminde İstanbul'da vatandaştan toplanan ancak İGDAŞ tarafından BOTAŞ'a ödenmeyen 1 milyar 700 milyon liralık borcu gündeme getirdi. Bu borcun yeni yönetim tarafından yaklaşık 1 milyar faiz ile birlikte BOTAŞ'a ödendiğini hatırlattı.

“OSB'LERDE ÜRETİM DURDU”

Balyalı “Yerli arabadan falan bahsediyoruz ama daha 15 gün önce OSB'lerde doğalgazda kısıtlama ve elektrik kesintisi oldu. Üretim durdu. OSB'lerde üretim yapılamadığı için ülke milyarlarca lira zarara uğradı. Elbette burası büyük bir ülke, üreterek büyüceğiz ama AKP'nin ekonomi modeli ile bunun olmayacağı ortada. Isparta'ya 5 gün elektrik verilemedi. Sanki bunlar yaşanmıyormuş, ülke muhteşem günlerden geçiyormuş gibi ekonomimiz şaha kalkmış gibi politika yapmak popülizm” dedi.

“OTOYOLLAR EN BÜYÜK KARA DELİK”

İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı da YİD modeli ile ilgili eleştirilerde bulunarak şunları söyledi:

* Bu yöntem 10 yıl önce dünyada terk edildi. Türk halkına bir illüzyonla yutturuldu. ‘Cebimizden 1 lira çıkmayacak' denildi. Cebimizden milyonlarca dolar çıktı. Daha bugün Avrasya Tüneli ile ilgili 5 yıllık istatistik yayınlandı. Yılda 25 milyon araç geçeceği söylenen Avrasya Tüneli'nden bugüne kadar 15 milyon araç geçmiş. 150 milyon dolar bizim bütçelerimizden müteahhitlere garanti geçiş ödemesi yapıldığı ortada. Kimi kandırıyorsunuz rakamların hepsi ortada.

* Devletin belki 2-3 yıl gecikme ile yapacağı projeleri, ülkeyi borçlandırarak projeler silsilesi haline getirdiler. Avrupa'ya göre geçiş ücretlerini 6-7 kat daha fazla ödüyoruz. Ücret milli gelire göre tayin edilir. Türkiye'de hiçbir otoyolun kilometre maliyeti sabit değil. 30 milyon avroya otoyol km maliyeti var. Avrupa'ya gidin 12 milyon avrodan daha fazla kilometre maliyeti yok.

* Türkiye gibi bir ülke ile Avrupa arasında asgari ücret arasında 5 kat fark var. Bizde daha ucuz olması lazım. Yapılan otoyollar, köprüler bu ülkenin geleceğine 157 milyar dolar yük bıraktı. En büyük kara delik bu. EYT'lilere verilmeyen para, asgari ücretin daha çok arttırılmaması, vergilerin yükselmesinin en büyük nedeni bu otoyol ve köprülere devletin dolar bazında yapmak zorunda olduğu ödemelerdir.

“DEVLETİN RESMİ RAKAMLARINA İNANIN”

Gökkuş da eleştirilere yanıt vererek “Almanya'da İngiltere'de yollar ücretsiz mi, hepsini devlet mi yapıyor? Bu arkadaşlar devletin resmi rakamlarına inanmazlar. Kendileri bir hayal kurarlar söylediklerine kendileri inanırlar. Ulaştırma bakanı bu konularda teferruatlı açıklamalar yaptı. Devletin resmi kaynaklarına inanın” dedi.

“İRAN İLE TEKNİK BİR SORUN YAŞANDI”

OSB'lerdeki doğalgaz kesintisiyle ilgili de “İran ile yaşanan teknik bir sorunu neden çarpıtıyorsunuz? En kısa sürede halledildi. Isparta'ya elektrik verilemedi. Bizim bakanımız balıkçıya gitmedi, Isparta'da vatandaşının yanına gitti. Onlarla beraber o sıkıntıyı yaşadı” dedi.

Gökkuş “Doğalgazın elektriğin ne kadar sübvanse edildiğini açıkladık. Topu taca atmanın gereği yok. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesiyiz, gelin İstanbul'dan başlatalım Türkiye'ye örnek olalım” diye konuştu.

YURT VE VAKIF TARTIŞMASI

CHP'li Meclis Üyesi Fatoş Hamzalı da İBB'nin öğrenci yurtları ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı. Konuşmanın ardından söz alan AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Avcılar ve Beyoğlu'ndaki 3 yurdun AKP döneminde yapıldığını belirterek yeni yönetimin kaç öğrenci yurdu yaptığını sordu.

CHP Sözcüsü Balyalı şunları söyledi:

* Daha önceki yıllarda İBB'nin bütün imkanlarını birtakım vakıflar ve dernekler yurt yapsın diye tahsis edenler bugün bizim kaç tane yurt yaptığımızı sorguluyor. Kendileri kaç tane yapmış, İBB'nin daha önce yurdu var mıydı? Onlar İBB'nin binalarını arsalarını bir takım vakıf ve derneklere tahsis etmekle meşguldüler.

* İBB bütçesini bir takım vakıf ve derneklere harcamakla meşguldüler. Biz o yerleri vakıf ve derneklere tahsis etmek yerine öğrencilerimize sunduk. Biz bugün olmasaydık o yerler bir takım vakıf ve derneklere tahsis edilmiş olacaktı. Oralarda ne olduğunu bilemeyecektik.

* Bugün açık ve şeffaf şekilde İBB tarafından işletiliyor, gençlerimize hizmet veriliyor. Dönemimizin sonuna kadar 10 bin öğrenciminiz yararlanacağı yurt yapılacak. 2 inşaatımız devam ediyor, bir takım kiralama çalışmalarımız olacak.

“SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İLE ÇALIŞMAYI SEVİYORUZ”

Türkyılmaz da “Biz sivil toplum örgütleri ile çalışmayı seven bir siyasi anlayışız. Belediye ile yapılan protokollerde buralarda yine kardeşlerimiz gençlerimiz ikamet ediyordu. Yurt olarak kullanılıyordu. Siz onlara el koydunuz. Yine öğrenciler kullanmaya devam ediyor” karşılığını verdi.

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