Akşener: Vefayı da unutmayız, düşmanlığı da

Memleketi Kocaeli'nde ağabeyinin isminin verildiği spor tesisi açılışında konuşma yapan İYİ Parti lideri Akşener, "Biz vefalı bir aileyiz. İlginç bir yönümüz vardır biz hiç unutmayız. Dostluğu da unutmayız, vefayı da unutmayız, düşmanlığı da unutmayız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, memleketi Kocaeli'nde İzmit Belediyesi'nin ağabeyinin ismini verdiği Nihat Gürer Spor Tesisleri açılışına katıldı.

Ağabeyi Nihat Gürer ve ailesi hakkında konuşan Akşener, şunları söyledi:

*Biz oldukça kalabalık bir aileyiz. Babamın ailesi özellikle oldukça kalabalık bir ailedir. Onlar burada, kuzenlerim burada, yengelerim burada ve ağabeyimi anıyoruz. Rahmetli ağabeyim çok enteresan bir insandı.

*Kız erkek ayırmaz, kızlardan yana tercih kullanırdı. Her kız çocuğunu evladı, her genç kızı kız kardeşi görürdü, her yaşlı kadını halası görürdü. Benim 13 halam var. Dolayısıyla birbiriyle çelişmeyen, rahatsız etmeyen ama zor zamanda birbirinin yanında olan bir aileyizdir.

*Herkesin iyiliğine koşan bir insanıydı ağabeyim. Hiç talepsizdi ben ondan feragat etmeyi öğrendim. Biz siyasi bir aileye mensubuz.

*Benle beraber 2 İçişleri Bakanı çıkmış ailemizden…Batı Trakya Cumhuriyeti'nin kurucusu olan bir aileyiz, Atatürk'ün arkadaşı olan amcalarımızın bulunduğu bir aileyiz. Bu cumhuriyetin kurucusu kendini sayan bir aileyiz.

“DUAYEN BİR POLİTİKACIYDI”

*Bugün burada ağabeyimin ismiyle Atatürk'ün hele bu resmini Türk bayrağıyla birlikte görmenin bize neye tekabül ettiğini size anlatamam. O siyasi ailenin, siyasetin içinde olan tek bir bu ülkenin birliği bütünlüğü mihenk taşı olan, ağabeyimin kilit taşı bu cumhuriyetin birliği, bütünlüğü, milletin bekası, milletin beraberliğiydi.

*Siyasi bir aileydik ama ağabeyim kişisel hiçbir talebi dile getirmemiş bir duayen politikacıydı. Soran herkesi doğruyu söyler, cebindeki 5 kuruşu yarıya paylaşırdı.

*İzmit'in mapus baktığı dönemler vardır. O dönemde hapishanede bulunan sağcı solcu ayırt etmeden herkesin eziyetinin karşısında durmuş bir insandır.

*Daha doğrusu, benim önüme bir fırsat çıktığında, ‘bu benim hakkımdır kardeşim senin değil' deyip sonuna kadar benim arkamda durmuş bir çınar ağacıydı. Ağabeyim benim için çok kıymetliydi, bir babaydı, çok iyi bir kocaydı ama çok da iyi bir ağabeydi, çok iyi bir arkadaştı. Çok ketum bir insandı.

“VEFAYI DA UNUTMAYIZ DÜŞMANLIĞI DA”

Ağabeyi Nihat Gürer’i “Adam satmayan, adam tuzaklamayan, ketum, cesur bir adamdı. Ben de onun için çok cesur oldum. İnanmış bir Müslümandı, samimi bir dindardı, Atatürk'ü çok seven bir ailenin ferdiydi” diye anlatan Akşener, “Biz vefalı bir aileyiz. İlginç bir yönümüz vardır biz hiç unutmayız. Dostluğu da unutmayız, vefayı da unutmayız, düşmanlığı da unutmayız” diyerek sözlerini sonlandırdı.

