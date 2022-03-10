Almanya’da ev yangınında yaşamını yitiren anne ve çocukları Bodrum’da toprağa verildi

Almanya’nın Karlsruhe kentinde yaklaşık bir hafta önce evde çıkan yangında yaşamını yitiren Türk anne ve üç çocuğu bugün Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşar ANTER

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Almanya'nın Karlsruhe kentinde yaşarken 2 Mart 2022 tarihinde sabaha karşı evde çıkan yangında yaşamını yitiren Bodrumlu Ebru Turan (41), çocukları Oğuzcan Ahmed (6), Yavuzcan Ahmed (6) ve Carlo Ege Berçem Turan (8) için bugün Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.



Almanya'da adli tıp işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazeler Türkiye'ye getirildi. Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi tarafından İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan alınan cenazeler, Ebru Turan'ın ailesinin yaşadığı Bodrum’a getirildi. Gündoğan Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından cenazeler, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Törene Ebru Turan'ın annesi Fatma Turan ile Turan ailesinin yakınları ve onlarca Bodrumlu katıldı. Alevi dedesinin dua okuması ve helallik almasının ardından cenazeler gözyaşları içerisinde Gündoğan Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Tören sırasında anne Fatma Turan'ın ayakta durmakta güçlük çektiği sık sık fenalık geçirdiği görüldü. Cenaze'nin yapıldığı sırada Almanya'nın Karlsruhe Kenti'nde yaşayan Türk vatandaşları ve Esma Turan'ın komşularının da evinin yanında kısa bir anma töreni düzenledikleri ve evinin önüne çiçekler ve mumlar koydukları görüldü.