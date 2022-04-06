Ankara’da Ramazan müjdesi: 500 TL Başkent Kart’lara yatırıldı

2022 yılının ilk temel ihtiyaç nakit desteğini Ramazan ayında gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, 248 bin 886 ailenin Başkent Kartlarına toplam 124 milyon 443 bin TL yatırdı

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Başkent'te sosyal yardım anlayışını değiştiren uygulamalarla Başkentlileri buluşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan aileleri Ramazan ayında da sevindirdi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2022 yılının ilk nakit desteğini Başkent Kartlara yatırdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal yardım alan ailelere gönderdiği kısa mesajda, “Değerli hemşehrim, bin aydan daha hayırlı olan mübarek Ramazan ayında sizlere bir nebze de olsa destek olmak adına Başkent Kartınıza 500 TL'lik genel ihtiyaç desteği yatırılmıştır. Mübarek Ramazan ayınızı tebrik eder, size ve ailenize sağlık, huzur ve bereket dolu günler dilerim. Saygılarımla…” ifadelerine yer verdi.

248 BİN 886 AİLEYE 124 MİLYON 443 BİN TL NAKİT DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILDI

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında toplamda 248 bin 886 aileye 500 TL'lik nakit desteği ödemesi yaptı.

Sosyal yardım alan ailelere toplam 124 milyon 443 bin TL nakit desteğinde bulunulurken, bu ay içinde ayrıca “100 TL”lik et desteği ödemeleri de Başkent Kartlara yatırılacak.

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