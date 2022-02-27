Antalya’daki Ukraynalılar: Dünyayı bu anlamsız savaşı durdurmak için birleşmeye çağırıyoruz

Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti. Eylemde yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı bu anlamsız savaşı durdurmak için birleşmeye çağırıyoruz" denildi.

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Antalya’da yaşayan Ukraynalılar, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle Attalos Heykeli önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması sırasında çok sayıda Ukraynalı bebekleri ve çocuklarıyla birlikte alanda hazır bulundu.

Ülke bayrağını taşıyan Ukraynalıların, yüzlerine de mavi sarı boya sürdüğü göze çarptı. Ukraynalılar, ‘Savaşa Hayır, Savaşı Durdur, Putin Katil, Ukrayna Yanıyor Susma, Putin= Hitler’ yazılı İngilizce, Rusça ve Ukraynaca dövizler taşıdı. Açıklama öncesinde Ukrayna ulusal marşı okundu. Ulusal marşın okunması sırasında bazı katılımcıların gözlerinin dolduğu gözlendi.

ÇOCUKLARIMIZ BARIŞ İÇİNDE YAŞAMALI

Rusların yerleşim yerleri, hastaneler, eğitim kurumlarını bombaladığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

– Rusya Federasyonu akrabalarımızı ebeveynlerimizi, kız ve erkek kardeşlerimizi ve arkadaşlarımızı öldürüyor. Artık tüm dünyanın duaları, Rus ordusunun haksız ve sebepsiz saldırısına maruz kalan Ukrayna halkına yöneltiliyor. Başkan Putin, feci insan kayıpları ve ıstırabı getirecek bilinçli bir savaş seçti. Ukrayna’daki bu savaşın getireceği ölüm ve yıkımdan sadece Rusya sorumludur.

– Biz ve neslimiz, bu haksız işgal eyleminden dolayı destek veren hiç kimseyi asla affetmeyeceğiz. Barış ve adaletten yana olan ve Ukrayna’nın 21’inci yüzyılın en adaletsiz savaşında hayatta kalmasına yardımcı olan tüm ülkelere içtenlikle minnettarız. Türkiye’ye, Ukrayna’ya ve tüm Ukrayna halkına verdiği paha biçilemez destekten dolayı teşekkür ederiz. Tüm dünyayı bu anlamsız savaşı durdurmak için birleşmeye çağırıyoruz. Çocuklarımız barış içinde yaşamalı.

Basın açıklamasının ardından Ukraynalılar, Türkiye ve Ukrayna bayrakları eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na kadar sloganlar eşliğinde yürüdü. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasını protesto eden Ukraynalılar, bir süre Cumhuriyet Meydanı’nda bekledikten sonra ayrıldı. (DHA)