Araç kiralama sitelerini kopyaladılar, yüzlerce kişiyi dolandırdılar

İnternet üzerinden hizmet veren araç kiralama şirketlerinin web sayfalarını kopyalayarak yüzlerce kişiyi dolandıran şüphelilere siber polisi operasyon düzenledi. Baskında 8 şüpheli yakalanırken, dolandırıcıların şu ana kadar 900 bin liralık haksız kazançlarının tespit edildiği öğrenildi.

Habip ATAM

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İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyon süreci, emniyete yapılan başvurularla başladı. İddiaya göre, son günlerde emniyete başvuru yapan birçok mağdur, internet üzerinden araç kiraladıklarını, para yatırdıklarını ancak dolandırıldıklarını öne sürerek polisten yardım istedi.

TANINMIŞ FİRMALARIN WEB SİTERLERİNİ KOPYALADILAR

Mağdurların şikayeti üzerine yapılan çalışmada bazı dolandırıcıların, piyasada tanınan araç kiralama şirketlerinin web sayfalarını kopyaladıkları anlaşıldı. İddiaya göre, dolandırıcılar, kopya sitelerle araç kiralayan kişilerin telefon bilgilerini aldı. Ardından whatsapp üzerinden “Kiralama şirketi valesiyim, ödeme gerçekleştirdiyseniz aracınızı teslim edeceğiz” mesajı gönderdi. Bu şekilde güven vererek kiralama bedellerinin ödenmesi sağlandı.

ARAMA MOTORLARI İÇİN ÖZEL YAZILIM

Siber polisince yapılan çalışmada, şüphelilerin oluşturdukları kopya sitelerin arama motorlarında üst sırada görülmesini sağladıkları da anlaşıldı. Bunun için özel yazılımlar kullanan şebeke üyelerinin yakalanmamak için para transferini 3'üncü kişilerin hesaplarına yönlendirdiği kaydedildi.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda dolandırıcılıkla ilgili 11 şüpheli tespit edildi. 8 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda bulunan dijital malzemelere de el konuldu.

900 BİN LİRA

Araç kiralamak için yüzlerce mağdurdan 900 bin lira haksız kazanç elde ettikleri belirtilen şüphelilerin vurgunun çok daha büyük olabileceği dile getirildi. Şüphelilerin, bazı mağdurlardan 500 ila 10 bin lira arasında para aldıkları ortaya çıkarken, dolandırıldıkları miktar az olan binlerce kişinin ise şebekeden şikayetçi olmadığı belirtildi.

UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar, araç veya farklı kiralamalarda, ceza ödemelerinde, bankacılık işlemlerinde sıkça karşılaşılan kopya sitelere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kopya sitelere önlem olarak, sitelerin URL adreslerinin kontrol edilmesi gerektiği belirtildi. Kopya sitelerin adres çubuğundaki site isim bilgilerinde harf değişikliği, fazla ya da eksik harf bulunduğu belirtildi.