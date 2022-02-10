Atatürk’ü skandal sözlerle anlatan Suriyeli kaçak rehber serbest kaldı

İstanbul’da turistleri gezdirirken Atatürk’le ilgili olumsuz ifadelerde bulunan ve belgesiz rehber olarak çalıştığı tespit edilen Suriyeli A.A. polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin, savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerin ardından serbest kaldığı öğrenildi.

Habip ATAM

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Sosyal medyada yer alan bir görüntüde, Suriyeli bir kişinin, Arap turistlere tarihle ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili yanıltıcı bilgiler vermesi tepkiye sebep oldu.

Otobüsle Dolmabahçe Sarayı'ndan geçerken, turistlere Atatürk için “Tamamı altın olan hamamda özellikle süt banyosu yaptırıyormuş” diyen A.A.'nın Mecidiye Camisini de Ayasofya olarak tanıttığı dikkat çekti.

POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI

Tepkiye sebep olan o görüntüler üzerine Turizm Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Araştırmaların ardından, belgesiz rehber olarak çalıştığı tespit edilen şüpheli; tarihsel bilgilendirmede yanıltıcı bilgiler verdiği ve Atatürk hakkında hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle yakalandı.

SERBEST KALDI

Şüpheli hakkında, polis ekiplerince belgesiz rehberlik faaliyetinden dolayı idari işlem yapıldı. “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar” kapsamında ise adli işlem başlatıldı.

Emniyete götürülen şüpheli savcılık talimatıyla serbest kalırken, dosyanın ikmalen (Tamamlanarak) adliyeye gönderilmesinin istendiği öğrenildi.

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