Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na saldıranlar 2 günde 6 adres değiştirmiş

İstanbul’da sunucu Ece Erken'in eşi Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun 4 kurşunla öldürülmesiyle ilgili 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, silahı kullanan Kadir Yasak'ın henüz ifade vermediği öğrenildi. Şüphelinin, Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na ateş ettiği anların görüntüleri de ortaya çıkarken, saldırganın olay yerinden çıkarken son bir el ateş ettiği görülüyor.

Habip ATAM

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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz Perşembe gecesi 00.20'de sahibi olduğu Bakırköy, Yeşilköy'deki balık restoranda uğraştığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede şüphelileri tespit etmiş ve şüphelilerden 2’si olaydan kısa süre sonra yakalanmıştı. Saldırı silahını kullandığı öne sürülen Kadir Yasak ile ağabeyinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli ise 2 gün sonra gözaltına alındı.

ALTI ADRES DEĞİŞTİRDİLER

Emniyette işlemleri süren şüphelilerden cinayet silahını kullanan Kadir Yasak ile ağabeyinin polisten kaçmak için 2 günde 6 adres değiştirdiği öğrenildi. Organize polisinin 19 adrese eş zamanlı baskınında yakalanan şüphelilerden Kadir Yasak’ın henüz ifade vermediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Polisin olayla ilgili çalışması sürerken, saldırı anına ait güvenlik kamera kayıtları da ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerin bacaklarından vurdukları Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu sürüklediği, kapıdan çıkarken ise son bir el ateş ettikleri görülüyor.

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