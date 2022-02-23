Avukatı yere yatırıp başına silah dayamıştı, tahliye edildi

İzmir'de, kendi spor salonunun da bulunduğu iş merkezindeki icra yoluyla boşaltılan ofisin kilidini değiştirmek için gelen çilingiri silahla tehdit eden, avukatı da darbedip yaralayan tutuklu sanık H.H.A., 7 yıl 2 ay hapse çarptırıldı. Heyet, ceza miktarı ile tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliye kararı verdi.

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Avukat Ege Ogeday Burduroğlu, geçen yıl 23 Nisan’da Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi’ndeki E.H.’ye ait ofisin boşaltılması için bildirim yaptı. Avukat Burduroğlu, icra memuru Hatice Çakaloğlu ile geçen 15 Haziran’da da eşyaları boşaltılan ofisin kapı kilidinin değiştirilmesi için iş merkezine geldi.

Çilingir Erdal Kızılaslan, iş merkezinin asma kilitlerden birini açtı. Kızılaslan, diğerini de açmaya çalışırken iş merkezinde dernek adı altında işletilen spor salonunun yöneticisi H.H.A. otomobiliyle geldi. H.H.A., kendi iş yeri için gelindiğini düşünerek, belinden çıkardığı tabancasını çıkardı ve üzerine yürüdüğü Kızılaslan’ın başına dayadı.

‘SİZ BURAYA NİYE GELDİNİZ’

Kızılaslan’ın “Ben çilingirim ağabey” sözleri üzerine bu kez silahını icra memuru Çakaloğlu’na doğrutan H.H.A. “Dosyaya gerekli evrakları sunmadım mı, siz buraya neden geldiniz” diyerek bağırdı. Çakaloğlu, kendisinin konuyla ilgili bilgisinin olmadığını ve avukatla görüşmesi gerektiğini söyledi.

H.H.A. silahını bu defa Avukat Burduroğlu’na çevirip yere yatmasını istedi, daha sonra da tekmeleyip, darbetti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, H.H.A.’yı gözaltına aldı. H.H.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

H.H.A. hakkında İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kamu görevlilerini öldürmeye teşebbüs’ ve ‘yargı görevini yapan kişilere karşı silahla görevi yaptırmamak için direnme suçunu aynı anda birden fazla katılana karşı işlenmesi’ suçlarından dava açıldı. Davanın 2’nci duruşması 18 Şubat’ta görüldü.

2 AYRI SUÇTAN CEZA TALEBİ

Duruşmaya tutuklu sanık H.H.A., avukatı Abdi Yaşar ile katıldı. Duruşmada davacılar Ege Ogeday Burduroğlu ve Hatice Çakaloğlu ile avukatları Ayşe Rümeysa Karayıldırım, İbrahim Erikli ve Ezgi Çerezci de yer aldı.

Tarafların dinlenmesinin ardından savcı duruşmada mütalaasını verip, H.H.A.’nın avukat Burduroğlu ve icra memuru Çakaloğlu’na karşı eylemleri nedeniyle ‘yargı görevini yapan kişilere karşı silahla görevi yaptırmamak için direnme suçunu aynı anda birden fazla katılana karşı zincirleme olarak işlemesi’ ve çilingir Kızılaslan’ı ‘silahla tehdit’ suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Savcı, mütalaasında sanık hakkında ‘hürriyeti yoksun kılma’ suçundan karar verilmesine ise yer olmadığını vurgulayarak, adli emanetteki suç aleti tabancanın müsaderesini talep etti. Savcı mütalaasında ayrıca suçun niteliği, hükmedilmesi muhtemel ceza, sanığın tutuklu kaldığı süre, serbest kalması halinde kaçması, saklanması, kaçma şüphesi uyandıran olguların mevcut olması ve adli kontrol tedbirlerinin yetersizliği nedeniyle H.H.A.’nın tutukluluk halinin devamını istedi.

‘EMEKLİ ASKERİM, ÖZÜR DİLERİM’

Sanık H.H.A. ise yaşanan olayda hataya düştüğünü belirterek,

“Emekli bir askerim, huzurunuzda özür diliyorum” dedi. Mahkeme heyeti, H.H.A.’ya ‘yargı görevi yapan kişilere karşı görevini yaptırmamak için direnme’ suçunda 3 yıl hapis cezası verdi. Daha sonra bu suçun silahla işlenmesi nedeniyle cezasını yarı oranında arttırarak 4,5 yıla yükseltti.

Ardından da suçun birden fazla kişiye karşı işlenmesi nedeniyle bu cezasını da 4’te 1 oranında arttırıp verilen 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını iyi hal indirimi ile 4 yıl 8 ay 7 güne düşürdü. Mahkeme heyeti, sanığa, Kızılaslan’ı ‘silahla tehdit’ suçundan da ayrıca 2,5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, toplam 7 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası alan H.H.A.’nın ceza miktarı ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alıp, tahliyesine karar vererek, duruşmayı bitirdi. (DHA)

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