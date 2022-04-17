Babası kavgaya gitmesine izin vermeyince ikinci kattan atladı

İstanbul Zeytinburnu'nda kavga eden arkadaşlarına desteğe gitmek isteyen 16 yaşındaki Muhammet Erkıl'a babası izin vermedi. Bunun üzerine Erkıl ikinci kattaki evlerinin balkonundan atladı. Park halindeki minivan aracın üstüne düşen Erkıl'ın kolu kırıldı.

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Zeytinburnu Telsiz Mahallesinde saat 15:00 sıralarında evde olduğu sırada arkadaşlarının kavga ettiğini gören Muhammet Erkıl, aşağı inmek istedi. Babasının kavga için evden dışarı çıkmasına izin vermediği Muhammet Erkıl, ikinci kattaki evlerinin balkonundan aşağı atladı.

Erkıl, park halindeki minivan aracın tavanına düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolu kırılan Muhammet Erkıl, yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Üstüne düştüğü minivan araçta hasar oluşurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)