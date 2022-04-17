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Barış Pınarı bölgesinde 13 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yayınlanma: 11:08 - 17 Nisan 2022 Güncellenme:
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Barış Pınarı bölgesinde 13 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG’li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi” denildi. (DHA)

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