Basın örgütlerinden Sözcü muhabirinin evine koçbaşıyla girilmesine tepki

Sözcü gazetesi ekonomi muhabiri Sayime Başçı’nın evine asılsız ihbar üzerine yapılan polisin baskınına gazetecilik örgütlerinden tepki geldi. TGC, baskına "hukuksuzluk örneği" derken, EGD'den "ihbarların detaylıca araştırılması emniyet güçlerinin asli görevidir" açıklaması geldi. Basın Konseyi ise tepkisini "Gazeteciye gece yarısı baskını kabul edilemez" ifadesiyle dile getirdi.

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Sözcü muhabiri Sayime Başçı'nın evi gece yarısı polis tarafından basıldı, evin kapısı koçbaşıyla kırıldı. Başçı evde değilken yapılan baskının çok geçmeden bir elektronik posta ile yapılan asılsız ihbar üzerine gerçekleştiği anlaşıldı.

Gazetecilik örgütleri yapılan bu hoyratça baskına ayrı ayrı tepki gösterdi.

“TÜM GAZETECİLERE MESAJ VERİLMEK İSTENİYOR”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, yaptığı açıklamada, “Tüm gazetecilere bu hukuk dışı uygulama ile mesaj verilmeye çalışılmaktadır” dedi.

TGC’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

* Gazetecilere yönelik sözlü ve fiziksel şiddetle ilgili her gün yeni bir olaya tanıklık edilmektedir. Son olarak elektronik posta ile geldiği belirtilen ‘canlı bomba var' ihbarı araştırılmadan Sözcü muhabiri Sayime Başçı'nın İstanbul-Şişli'deki evinin kapısı koçbaşıyla kırılmıştır.

* Meslektaşımızın oturduğu dairenin önüne 02.00 gelen polisler, kapıyı koçbaşıyla kırarak içeri girmişlerdir. Daha sonra Adana'da bulunan Sayime Başçı'ya komşuları aracılığıyla ulaşan polisler ‘evde canlı bomba bulunduğu' yolundaki asılsız ihbarın elektronik posta ile ulaştığını iletmişlerdir.

Olayla ilgili hiçbir ön araştırma yapılmadan, meslektaşımızın haklarını hiçe sayan ve evine zarar veren bu hukuksuz uygulama kabul edilemez.

* Seçim öncesi gazetecileri ve haberlerini Sansür Yasası ile tamamen engellemeye çalışan iktidarın İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinin koçbaşıyla gazetecinin kapısını kırması, ağır bir baskı örneğidir. Tüm gazetecilere bu hukuk dışı uygulama ile mesaj verilmeye çalışılmaktadır.

* Hukuk açısından utanç örneği olan bu uygulamaya izin veren, olayı araştırmadan müdahale eden kişilerle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'nın görevini yapmasını, kamuoyunu bilgilendirmesini bekliyoruz.

* Meslektaşımıza ‘geçmiş olsun' diyoruz. İktidar ve ortaklarının hedef gösterdiği meslektaşlarımızla dayanışma içinde olmayı ve haksızlıkları görünür kılmayı sürdüreceğimizi duyuruyoruz.

“EVDE BULUNMAMASI FACİAYI ÖNLEMİŞTİR”

Tepki gösteren bir açıklama yayınlayan Basın Konseyi ise şu ifadeleri kullandı:

* Sözcü gazetesi ekonomi muhabiri Sayime Başçı'nın evine polisin hoyratça girmesi ve haneyi tarumar etmesi asla kabul edilemez.

* Kolluğun e-mail ile yapılan asılsız bir canlı bomba ihbarını araştırmadan, sorumsuzca gazetecinin oturduğu adresi basıp, ikametgaha zarar vermesi her açıdan düşündürücüdür.

* Evde oturan kişinin kimlik kaydı muhtarda varken, üstelik komşularının ikazına rağmen gece yarısı koç başıyla kapının kırıldığı operasyonda meslektaşımızın evde bulunmaması ölümle sonuçlanacak faciayı önlemiştir.

* İstanbul'un göbeği Şişli'de 15 yıldır Sözcü'de çalışan gazetecinin karşı karşıya kaldığı vahim olayın her yönüyle soruşturulup sonuçta kimlerin ihmalinin bulunduğu derhal ortaya çıkarılmalıdır.

* ‘Sansür Yasası' ile gazetecilerin susturulmaya, korkutulmaya çalışılan ve seçim ortamına girilen bu süreçte ölümden dönen Sözcü muhabiri Başçı'ya geçmiş olsun diyoruz.

BU HADİSEDEN SON DERECE MÜTEESSİR OLDUK

Başçı'nın evine asılsız ihbar üzerine yapılan polis baskınına bir tepki de Ekonomi Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu’ndan geldi.

EGD’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

* Derneğimizin Yönetim Kurulu Yedek Üyesi, Sözcü Gazetesi Ekonomi Muhabiri Sayime Başçı arkadaşımızın evine asılsız bir ihbar yüzünden emniyet güçlerince zorla girilmiştir. Bu hadiseden son derece müteessir olduk.

* Güvenlik güçlerinin yalan ihbarlar konusunda daha hassas davranması kamuoyunun huzuru açısından elzemdir. Bilahare asılsız ihbarların detaylıca araştırılması emniyet güçlerinin asli görevidir.

* Bu üzücü olayın müsebbibi kimselerin bir an önce ortaya çıkarılması için konunun takipçisi olacağımızı beyan ederiz. Bu vesileyle arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, yanında olduğumuzu bildiririz.

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