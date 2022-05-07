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Bekçi alımı başvurusu ne zaman bitiyor? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

Bekçi alımı başvurusu için süreç devam ederken 3 bin 250 bekçi adayı istihdam edilecek. Bekçi alımı için başvuru 13 Mayıs tarihine kadar http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirilebilecek.

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Bekçi alımı başvurusu ne zaman bitiyor? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

Çarşı ve mahallelerde bekçilik görevlerini üstlenmek isteyen adayların katılacağı sınav için Polis Akademisi duyuru yayınlandı. Adaylar belirlenen tarihler arasında sınav için ön başvuru yapabilecek. Yaş ve boy sınırının bulunduğu başvuruda, en az 167 cm boyunda olmak ve 31 yaşından gün almamış olmak gerekiyor.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI (PA.EDU.TR)

BEKÇİ ALIMI İÇİN BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Bekçi alımı için 81 ile (3.250) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.

Adaylar, 28 Nisan – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecek.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Bekçi alımı başvuru ücreti 340 lira olarak belirlendi.

İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 340 lirayı, 28 Nisan ile 13 Mayıs tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırılacak.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALINACAK

İLLER VE KONTENJAN SAYILARI

S.NO

İL ADI

PLANLAMA SAYISI

S.NO

İL ADI

PLANLAMA SAYISI

1

Adana

75

42

Konya

50

2

Adıyaman

15

43

Kütahya

15

3

Afyonkarahisar

20

44

Malatya

25

4

Ağrı

15

45

Manisa

30

5

Amasya

15

46

Kahramanmaraş

30

6

Ankara

200

47

Mardin

30

7

Antalya

35

48

Muğla

100

8

Artvin

15

49

Muş

15

9

Aydın

35

50

Nevşehir

20

10

Balıkesir

35

51

Niğde

15

11

Bilecik

15

52

Ordu

30

12

Bingöl

15

53

Rize

20

13

Bitlis

15

54

Sakarya

30

14

Bolu

15

55

Samsun

35

15

Burdur

15

56

Siirt

15

16

Bursa

35

57

Sinop

15

17

Çanakkale

30

58

Sivas

20

18

Çankırı

15

59

Tekirdağ

75

19

Çorum

15

60

Tokat

20

20

Denizli

30

61

Trabzon

35

21

Diyarbakır

75

62

Tunceli

15

22

Edirne

20

63

Şanlıurfa

35

23

Elazığ

40

64

Uşak

15

24

Erzincan

15

65

Van

75

25

Erzurum

35

66

Yozgat

15

26

Eskişehir

35

67

Zonguldak

15

27

Gaziantep

75

68

Aksaray

15

28

Giresun

15

69

Bayburt

15

29

Gümüşhane

15

70

Karaman

15

30

Hakkari

15

71

Kırıkkale

15

31

Hatay

75

72

Batman

15

32

Isparta

40

73

Şırnak

15

33

Mersin

75

74

Bartın

15

34

İstanbul

700

75

Ardahan

15

35

İzmir

200

76

Iğdır

15

36

Kars

15

77

Yalova

20

37

Kastamonu

20

78

Karabük

15

38

Kayseri

35

79

Kilis

15

39

Kırklareli

15

80

Osmaniye

15

40

Kırşehir

15

81

Düzce

15

41

Kocaeli

50

TOPLAM

3.250

 

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