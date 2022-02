‘Bu kadar hükümet geldi, geçti böyle bir zam fırtınası hiçbir zaman için görülmedi…’

Vatandaşlar ekonomik darboğazla mücadele edip krizi derinden hissederken, TÜİK, Ocak’ta yıllık enflasyonun yüzde 48,69'a yükseldiğini açıkladı. Bu resmi oran, son 20 yılın en yüksek seviyesi oldu. Geçim derdindeki vatandaş ise hissettiği enflasyonun yüzde 100’ün üzerinde olduğunu söyledi. TÜİK ve iktidarın rakamlarını inandırıcı bulmayan vatandaş, “Bu kadar hükümet geldi, bu kadar hükümet geçti, böyle bir zam fırtınası hiçbir zaman için görülmedi. 7 gün 24 saat yalan söylüyorlar.” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık’ta yüzde 36,06 olan yıllık tüketici enflasyonunun Ocak’ta yüzde 48,69'a yükseldiğini açıkladı. Bu oran, Nisan 2002 sonrasındaki 20 yılın en yüksek enflasyonu oldu.

Kuruş hesabı yaparak ay sonunu geçirmeye çalışan vatandaş ise günden güne fakirleştiğini ve hissettiği enflasyonun yüzde 100'ün üzerinde olduğundan dert yanıyor.

SÖZCÜ muhabiri İstanbul Bakırköy Meydanı'nda vatandaşa mikrofon uzattı, “Resmi enflasyon yüzde 48,69 ile tarihi rekor kırdı. Avrupa’da şampiyon olduk. Sizce neden bu hale geldik?” diye sordu. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“HER ŞEY ORTADA”

Süleyman Maçoğlu: “Her şey ortada, belli oluyor neden olduğu. İnatlaşma, ‘her şeyi ben bilirim, en doğruyu ben bilirim, benim söylediklerim doğrudur, benden başka kimse doğruyu bilmiyor' (düşüncesinden) ondan. Bana göre enflasyon en az yüzde 75.”

“HÜKÜMET YÜZÜNDEN BU HALDEYİZ”

Sema Konuş: “Hükümet yüzünden (bu hale geldik) herhalde. Her şeye zam. Allah fakir fukaraya acısın. Pazara gidiyoruz, bir şey alamıyoruz. Son bir senedir böyle.”

“ENFLASYON O KADAR YÜKSEK Kİ…”

Fatoş Cebe: “Aslında bakılırsa asgari ücret iyi bir ücret ama enflasyon o kadar yüksek ki her şey onun altında kalıyor. Her şey o kadar pahalı ki… Her şey zamlı. O yüzden bence enflasyon yüzde 48'in üzerinde. Yüzde 100 gibi bir şey.”

“TUTUNACAK HİÇBİR ŞEYİMİZ YOK ARTIK”

Emre Karaaslan: “Ben olayın sadece enflasyon kısmıyla ilgilenmiyorum. Ülke olarak bence kaybettiğimiz çok daha büyük şeyler var. Çok daha fakir olabilirdik ama sahip olduğumuz o değerleri kaybetmemiş olsaydık keşke. Tutunacak hiçbir şeyimiz yok artık. Birbirimizle beraber yaşayabileceğimiz ortak noktada hiçbir değerimizin kaldığını düşünmüyorum.”

“HER ŞEY ÇOK PAHALI”

Filiz Nurlu: “Her şey pahalı. Sebze alamıyorsunuz, meyve alamıyorsunuz, etin yanına zaten yaklaşan pek yok. (Pahalılığın nedenini) Dövize bağladılar, döviz indi yine pahalı. Her şey çok pahalı.

“HÜKÜMET YALAN KONUŞUYOR”

Müslüm Subay: “Ben bir kantin işletmecisiyim, sattığımız yerine yenisini alamıyoruz. Gidiyorsun bir mal alıyorsun 80 lira, ertesi gün gidiyorsun 120 lira. Bu kadar hükümet geldi, bu kadar hükümet geçti, böyle bir zam fırtınası hiçbir zaman için görülmedi. (Enflasyon açıklanandan) Daha yüksek. Hükümet yalan konuşuyor. Her şey belli, geçim sıkıntısı var. 1 lira veriyor, öbür taraftan 5 lira alıyor.”

“MİLLETİ ALDATIYORLAR”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Gerçek enflasyon yüzde 100'ün üzerinde. Her şeyleri sahtekarlık. Milleti aldatıyorlar. 7 gün 24 saat yalan söylüyorlar…”

“BAŞKA ŞEYLERDE DEĞİL AMA BÖYLE ŞEYLERDE BİRİNCİYİZ”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Başka şeylerde birinci değiliz ama (olumsuz anlamda) ekonomi konusunda birinciyiz maalesef. Yanlış politikadan, yanlış yürütme sisteminden dolayı (bu durum) meydana geldi.”

“BUNUN SORUSU BAŞKALARINA SORULMALI”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Bunun sorusu bana sorulmamalı bence… (Kime sorulmalı?) Siz biliyorsunuz kime sorulacağını.”

“TARİHİ REKOR YÜZDE 48 DEĞİL, YÜZDE 100'DEN FAZLA…”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Tarihi rekor yüzde 48 değil ki; yüzde 100'ü de aştı aslında… Ekonomi yönetiminden kaynaklanıyor bu. Çok kötü bir ekonomi yönetimi var ülkede. İşin ehli olmayan insanlar işin başında olduğu için… Çok dehşet hissediyorum şu anda enflasyonu. Daha dün market alışverişi yaptım, 3 parça şey 180 lira tuttu; yağ, tuvalet kağıdı ve tuz. Herhalde birkaç ay önce bunlar yarı fiyatınaydı.”

