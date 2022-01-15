CHP’den Kurultay kararı

CHP PM'den alınan karara göre Temmuz ayında yapılması planlanan 38. olağan kurultayı bir yıl ertelendi. Alınan bu karar sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerine mevcut yönetimiyle gidecek.

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CHP Parti Meclisi, genel merkezde toplandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda, ekonomik gelişmelerin yanı sıra siyasi gelişmeler değerlendirildi.

2023 TEMMUZ’DA YAPILACAK

Toplantıda en önemli gündem maddesini ise olağan kurultayın ertelenmesi önerisi oluşturdu. Toplantıda yapılan değerlendirme sonucu temmuz ayında yapılması planlanan 38’inci Olağan Kurultay, 1 yıl ertelendi.

OLASI ERKEN SEÇİM NEDENİYLE KARAR ALINDI

Kurultayın 2023 yılı Temmuz ayında yapılması kararlaştırıldı. Kararın, salgın şartları ve olası erken seçim nedeniyle alındığı öğrenildi.

CHP, 37’nci Olağan Kurultayı’nı 25-26 Temmuz 2020’de Ankara’da gerçekleştirmişti.

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