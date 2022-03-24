CHP’li Adıgüzel, Bakan Nebati’ye 16 Milyar TL’lik banka vurgununu sordu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesi ile gündemdeki 16 milyar TL'lik banka vurgununu sordu.

Sozcu.com.tr

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde vurguna konu olan bankanın bir kamu bankası olduğu yönündeki iddiaların açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

“Bir takım haberlerde iddia edildiği üzere söz konusu banka bir kamu bankası mıdır?” diye soran Adıgüzel, yaşanan olayın yasal düzenlemelerde var olan eksikliklerin ve devletin sorumlu kurumlarının zafiyetinin bir sonucu olduğunu belirtti.

“TÜRKİYE YİNE BİR VURGUN HABERİ İLE GÜNDEMDE”

Adıgüzel, yazılı olarak yaptığı basın açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

“Ne yazık ki ülkemiz yine büyük bir vurgun haberiyle dünya gündemine girdi. Daha Thodex, Çiftlik Bank dolandırıcılıklarını sindirememişken, Samsun'da gerçekleşen 16 milyar liralık vurgun siber güvenlik ve altyapıya dair tehditleri bir kez daha su yüzüne çıkardı.

*Bu durum başta devlet kurumları olmak üzere, Türkiye'deki kurum ve şirketlerin dijitalleşmeyle beraber sayıları günden güne artan bu tip dolandırıcılıklarla başa çıkma konusundaki eksikliklerini göstermektedir. Samsun'daki olay, basit bir dolandırıcılık olarak geçiştirilemeyecek kadar ciddi bir olaydır.

Eğer iddia edildiği gibi mevzu sistemsel bir açıksa, böylesi bir açığın milyonlarca vatandaşı ilgilendirdiği ortadadır. Bugün bir bankanın kendi mevduatından gerçekleşen aktarım, yarın yurttaşlarımızın hesabından da gerçekleşebilir. Veri altyapısından kaynaklı oluşabilecek zafiyetlerin engellenmesi hususunda başta BDDK olmak üzere ilgili kurumların bu işi ciddiyetle soruşturması ve kamuoyunu aydınlatması lazım.”

“78 MİLYON DİJİTAL BANKA KULLANICISININ GÜVENLİĞİ SÖZ KONUSU”

Türkiye'de dijital bankacılığın öneminin her geçen gün arttığını vurgulayan Adıgüzel, “Ekim-Aralık 2021 dönemi içinde toplam (bireysel ve kurumsal) aktif dijital bankacılık müşteri sayısının 77 milyon 932 bin kişiye ulaştığı belirtiliyor.

Yine aynı dönemde internet bankacılığı hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplam adedi 123 milyon, tutarı ise yaklaşık 3 trilyon TL olarak öne çıkıyor. Tüm bu veriler ışığında, yaşanan olayın münferit bir hadise olarak değerlendirilemeyeceği ortada. Halihazırda iktidarın akıldışı uygulamaları ile sarsılan ekonomik güven ortamında, kamuoyunda bankacılık sektörüne yönelik yaşanılacak bir güven kaybının faturası ağır olur.” ifadelerini kullandı.

“BENZER SİSTEMSEL AÇIKLARA YÖNELİK İNCELEME BAŞLATILDI MI?”

Önergenin gerekçesinde, kamuoyunun konu hakkında detaylı bir şekilde aydınlatılması gerektiğini belirten CHP'li Adıgüzel, şu soruların yanıtlanmasını istedi:

1- Bir takım haberlerde iddia edildiği üzere söz konusu banka bir kamu bankası mıdır?

2- Soruşturma hangi aşamadadır?

3– Söz konusu bankaya ilişkin olarak BDDK tarafından herhangi bir soruşturma / teftiş başlatılmış mıdır?

4- Sistemdeki söz konusu açığın neden kaynaklandığına ilişkin teknik tespit yapılmış mıdır?

5- Söz konusu açığın ne zamandan beri var olduğu, bu ve benzeri sistemsel açıkların başka bankalarda bulunup bulunmadığı, bu veya benzeri açıklardan kamuya yansıyan bir kişi dışında faydalanan olup olmadığı konularında bir inceleme başlatmayı düşünüyor musunuz?

6- Önerge tarihi itibariyle konuya ilişkin görevden alınan, hakkında adli veya idari soruşturma başlatılan kaç kişi vardır? Bu kişilerin görev ve unvanları nelerdir?

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