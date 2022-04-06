CHP’li belediyeye ağaçlandırma engeli

Antalya'nın Muratpaşa ilçe Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, geçen yıl orman yangın felaketi yaşayan Gündoğmuş'ta, yüksek rakımlı sarp bölgelerinde dronla yapacakları ağaçlandırma çalışmasının iptal edildiğini duyurdu.

İsmail AKIN

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Muratpaşa Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl 28 Temmuz'da başlayan, çevre ilçelere de sıçrayan ve ancak 10'uncu günün sonunda kontrol altına alınan orman yangını felaketinin ardından bölgede ağaçlandırma çalışmalarına kendi üretimi dronla katıldı.

Belediye, robotik-kodlama ve dron eğitimlerinde kullanılmak üzere Akdeniz Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Ömer Aydoğan'ın desteğiyle sıfırdan İHA-1 olarak sınıflandırılan dron yaptı.

15 kilogram yükle uçabilen İHA-1 sınıfı 8 kanatlı eğitim dronunu Manavgat ve çevre ilçelerde etkili olan orman yangını sonrasında bölgenin yeniden ağaçlandırılma çalışmalarında kullanmak üzere Türk Hava Kurumu (THK) Antalya Şubesiyle birlikte proje geliştirdi.

15 KİLOGRAM KIZILÇAM TOHUMU ATILDI

Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği'nin paydaşı olduğu proje kapsamında dron için tohum atma kiti tasarlandı. Çalışmaların sonucunda tam yükle 38 dakika uçabilen 10 kilometre menzile sahip ve 10 dakikada 10 dekarlık alanı tohumlanabilen dron ortaya çıktı.

Ağaçlandırma çalışması için havalanan Muratpaşa Belediyesi dronu, tahsis edilen Manavgat Aksaz bölgesinde çalıştı. Çalışmalarda 150 dönüm yanan orman alanına 15 kilogram kızılçam tohumu atıldı.

“MİLLET MENFATİ ÖNÜNE GEÇEN HERTÜRLÜ SİYASETE LANET OLSUN”

Mevsim nedeniyle bu sezon için görevini tamamlayan Muratpaşa Belediyesi dronu yangından etkilenen bir diğer nokta Gündoğmuş'ta yüksek rakımlı sarp bölgelerini ağaçlandırma çalışmaları için davet edildi. Ancak, Başkan Uysal, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada davetin iptal edildiğini duyurdu.

Başkan Uysal açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Belediyemize bağlı inovasyon merkezimizde tasarlanarak THK ile işbirliği halinde yapılan İHA-1 sınıfı orman tohumlama dronumuz Manavgat yangın sahasındaki 150 dönümlük alanı başarıyla tohumladı ve Gündoğmuş'taki sarp yamaçları tohumlamak üzere davet aldı. Tam hareket edecekken ikinci bir haber geldi. Dronumuzun bölgede yapacağı çalışma iptal edildi. Nedeni ne olabilir; tabii ki siyaset. Vatan millet menfaatinin önüne geçen her türlü siyasete lanet olsun.”

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