Dar gelirli için konut yapılacaktı… AKP’li belediye satmaya başladı

Denizli’de 24 yıl önce dönemin CHP’li Denizli Belediye Başkanı Ali Marım tarafından dar gelirliler için toplu konut alanı olması amacıyla satın alınan 33 parsel için belediyenin AKP’ye geçmesinden sonra satış kararı alındı.

Selami AYDIN

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AKP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi, dönemin CHP'li belediye başkanı tarafından dar gelirli vatandaşlara toplu konut yapılması amacıyla aldığı arsayı satışa çıkardı.

‘DAR GELİRLİYE KONUT YAPILACAKTI'



Denizli'nin en pahalı konut alanı içinde yer alan parselin hikâyesi 24 yıl önce başladı.

Dönemin CHP'li Belediye Başkanı Ali Marım, ‘Gecekondu Önleme Bölgesi' olan alanda Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait 2 milyon metrekarelik arsa satın aldı.

Yapılan protokolde arsanın satılamayacağı, ticari alana çevrilemeyeceği ve amacı dışında kullanılamayacağı şartı konuldu.

Buna karşın tapuya şerh konulmadı. Alanın bir kısmında dar gelirliler için Umut konutları yapıldı. Kalan 450 bin metrekarelik arsa uzun süre boş durumda bekledi.

‘PARSELLERE BÖLÜNDÜ, 5 KATTAN 15 KATA ÇIKARILDI'



Denizli'de konut alanı için arsa konusunda sıkıntı olduğunu savunan AKP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi, corona salgını döneminde yaptığı meclis toplantılarında alanın 370 bin metrekarelik bölümünü 33 ayrı parsele ayırdı.

Merkezefendi İlçesi'ne bağlı Çakmak Mahallesi'nde yer alan arsaların 5 kat olan imar durumu da 15 kata çıkarıldı.

Temmuz ayındaki belediye meclisi toplantısında CHP ve İYİ Partili 19 üyenin ret oyuna karşılık AKP ve MHP'nin 38 oyuyla parsellerin satışına karar verildi.

‘3 PARSEL SATIŞA ÇIKTI'



Tartışmalı parsellerin üçü dün satışa çıkarıldı. İhale büyükşehir belediye encümeni tarafından gerçekleşti. Encümene Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ünal başkanlık yaptı.

Kapalı teklif, artırma usulüyle yapılan ihaleye tek bir alıcı katıldı. 13 bin 85 metrekare büyüklüğünde ve tahmini bedeli 78,5 milyon lira olan parsel için alıcı 85 milyon lira teklif verdi. 11 bin 982 metrekare olan ve tahmini bedeli 71 milyon 896 bin lira olan parsel için ise alıcı 72 milyon 495 bin lira teklif verdi.

12 bin 536 metrekare olan ve tahmini bedeli 75 milyon 217 bin lira olan parsel için alıcının verdiği teklifte maddi hataya rastlandığı için geçersiz sayıldı.

‘İHALE TAMAMLANMADI YENİ TEKLİFLER DE ALINACAK'



Teklif verilen iki parsel için bundan sonraki süreçte encümen komisyonu karar verecek.

Tekliflerin yeterli görülmemesi durumunda 15 gün içinde açık artırma yapacak.

Teklif verilmeyen üçüncü parsel için ise açık artırma gerçekleştirilecek. Verilen tekliflerin yeterli görülmesi durumunda Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'n satış için onayı beklenecek.

Diğer yandan arsa üzerindeki şerhin Marım'dan sonra başkanlık yapan DYP'li Ali Aygören döneminde kaldırıldığı öğrenildi.

1999-2005 yılları arasında Toplu Konut İdaresi ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünden görüş alınarak şerhin kaldırıldığı kaydedildi.

‘MİMARLAR ODASI: YARGI KARARINI BEKLEYİN'



Satış onayının çıktığı meclis kararını yargıya taşıyan Denizli Mimarlar Odası, büyükşehir belediyesine çağrıda bulunarak satışın durdurulmasını istedi. Oda Başkanı Özlem Kabel yazılı bir açıklama yaparak, “Açılan davada yürütmeyi durdurma konusunda bir karar verilinceye kadar satış işlemlerinin durdurulması için büyükşehir belediyesine yazılı başvurduk” diye konuştu.

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