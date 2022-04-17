‘Demiryolu hedefi önce küçüldü, sonra da 2053 yılına ötelendi’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, AKP iktidarının 2018 seçimlerindeki vaadi olan "2023 yıllında 25 bin kilometre demiryolu hattı" hedefinin önce 16 bin 775 kilometre olarak küçültüldüğünü; ancak küçültülen hedefe ulaşılamayınca demiryolu hattı vaadinin 2053 yılına ötelendiğini dile getirdi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 2053 yılında demiryolu hattı uzunluğunun 28 bin 590 kilometre olacağını açıklaması AK Parti'nin önceki yıllarda duyurduğu seçim vaatleriyle çelişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaptığı çalışmada iktidarın demiryollarında önce hedef küçülttüğünü, sonra küçülen hedefe ulaşılamayınca ötelendiğini ortaya koydu.

CHP'li Akın'ın çalışmasında özetle şunlar yer aldı:

‘2023'TE 25 BİN KİLOMETRE HAT OLACAKTI’

AK Parti iktidarı parlamenter sistemi sonlandırarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adını verdikleri saray rejimine geçiş sürecinde demiryolu hatlarıyla ilgili 2023 yılına yönelik pek çok vaatte bulunmuştu. AK Parti'nin 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere ilişkin seçim beyannamesinde 25 bin kilometre demiryolu hattının yapılacağı vaadi yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2018 seçiminden önce 21 Haziran 2018 tarihinde “2023 yılında 25 bin kilometre demiryolu hattı olacağına” ilişkin seçim vaadini kamuoyuna duyurdu.

‘YHT HATLARININ AÇILIŞI SÖZDE KALDI’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018 yılında duyurduğu 25 bin kilometre demiryolu hedefinde hangi hatların ne zaman açılacağına ilişkin vaatlere de yer verilmişti. Buna göre Ankara-İstanbul Sürat Demiryolu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren ve Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren, Sivas-Erzincan Hızlı Demiryolu, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren projelerinin 2020'ye kadar açılacağı vaat ediliyordu.

Söz konusu hiçbir hat Nisan 2022 yılı itibarıyla hizmete açılamadı. Vaatler arasında 2023 yılına kadar 18 kentin yüksek hızlı tren hatlarıyla birbirine bağlanacağı yer alırken, bugün yalnızca İstanbul, Ankara, Eskişehir, Karaman ve Konya arasında yüksek hızlı tren hattı bulunuyor.

‘DÖRT YILDA 282 KİLOMETRE HAT YAPILDI’

Saray rejiminin resmen hayata geçtiği 2018 yılından bugüne kadar “2023 yılında 25 bin kilometre demiryolu hattı yapılacağı” yönündeki vaatle ilgili neredeyse hiçbir çalışma yapılmadı. 2018 yılında 12 bin 740 kilometre uzunluğundaki demiryolu hattı bugün itibarıyla yalnızca 13 bin 22 kilometreye çıkabildi. Başka bir deyişle iktidar 2018'den bugüne kadar geçen yaklaşık 4 yılda 282 kilometre demiryolu hattı yapabildi. Buna göre saray rejimi ortalama bir yılda yalnızca 70,5 kilometre uzunluğunda demiryolu hattı yapabildi.

‘HEDEF 16 BİN 775 KİLOMETREYE KÜÇÜLTÜLDÜ’

AK Parti iktidarının; 2018 seçimlerinde vaat ettiği 2023 yılı hedefine ulaşamayacağını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu geçen yıl kabul etti. Bakan Karaismailoğlu, 5 Haziran 2021 tarihinde yaptığı açıklamada, “2023’te demiryolu ağını 16 bin 775 kilometreye çıkarmayı hedefledik” açıklamasında bulundu. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vaat ettiği demiryolu hattındaki 2023 hedefi yaklaşık 3'te bir oranında küçültülmüş oldu.

‘KÜÇÜLEN HEDEF DE TUTMAYINCA 30 YIL ÖTELENDİ’

İktidarın hedef küçülttüğü demiryolu hattının 2023 yılında 16 bin 775 kilometre olmayacağı da anlaşılınca bu kez demiryollarına ilişkin hedef 30 yıl sonraya atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2053 yılında demiryolu hattının toplam 28 bin 590 kilometre uzunluğunda olacağını dile getirdi. Buna göre 2023 yılında 25 bin kilometre demiryolu olacağı vaadi önce küçültüldü, küçülen hedefe de ulaşılamayınca bu hedef 30 yıl sonraya ötelendi.

‘YENİ HEDEFE BU HIZLA 151 YILDA ULAŞILIYOR’

2053 yılında 28 bin 590 kilometre demiryolu hattı olabilmesi için iktidarın bugün 13 bin 22 kilometre olan mevcut hattın üzerine 30 yılda 15 bin 568 kilometre yeni hattı hizmete açması gerekiyor.

AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında Türkiye'deki mevcut demiryolu hattı uzunluğu 10 bin 959 kilometre olduğu dikkate alındığında 20 yılda toplam 2 bin 63 kilometre uzunluğunda hat yapıldı. Buna göre AK Parti yılda ortalama 103 kilometre demiryolu hattı yapıyor. Bu hızla 2053 hedefine ancak 151 yılda, iki katı hızla ise ancak 76 yılda ulaşılabiliyor.

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