Devletin parasını kullanıp dev-i alem yaptılar

Vatandaş yoksullukla boğuşurken, borcu 1 milyarı aşan AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, önce muhtarları ardından il başkanı ve milletvekillerini diyar diyar gezdirdi!

Deniz AYHAN

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AKP'li Yücel Yılmaz'ın başkanlığını yaptığı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 1 milyar TL'nin üzerinde borcu var. Ancak belediye önce muhtarlarını Balkan gezilerine götürdü, ardından da Başkan Yılmaz Habitat toplantısı için AKP il başkanı ve AKP Milletvekillerini de alarak 11 kişilik heyetle ABD'ye geziye gitti. Geziler bunlarla da sınırlı kalmadı.

İŞTE BELEDİYENİN GEZİLERİ:

– 15 Şubat 2022'de alınan kararla İsviçre'nin Malmö kentine ziyaret düzenlendi. Toplantıya katılacak 3 kişinin tüm masraflarını belediye karşıladı.

– 14-18 Mart'ta Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrine Dünya Çevre Eğitim Kongresine genel sekreter yardımcısı, çevre koruma dairesi, zabıta başkanları, çevre koruma ve iklim değişikliği şube müdür vekili ve Balıkesir Üniversitesi'nden bir öğretim görevlisi katıldı. Giderleri belediye ödedi.

AKP'Lİ VEKİLLER DE GEZİYOR

– 30 Haziran 7 Temmuz arasında Belgrad'a ziyaret planlandı. Geziye AKP'li Başkan Yücel Yılmaz, AKP'li Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, meclis üyeleri ve personelin gitmesine karar verildi. Konaklamayı belediye karşıladı.

– 5-13 Haziran'da Erasmus projeleri kapsamında İspanya Malaga'daki çalıştaya da 3 kişi gönderildi.

– 12-18 Haziran 2022 tarihleri arasında Avusturya ve Hırvatistan'a düzenlenen yurt dışı teknik çalışma ziyaretine genel sekreter yardımcısı gönderildi.

– AB Genişleme Günü toplantısı için 7 Temmuz'da Brüksel'e gidilmesi karar alındı. Başkan Yılmaz'ın yanı sıra AKP'li vekil Yavuz Subaşı da katıldı.

– 21-27 Eylül'de Slow Food toplantısı İtalya Torino'da düzenlendi, 1 personel katıldı.

– 15-19 Ekim tarihlerinde Fransa Paris'te Paris 2022 Gıda Fuarı'na genel sekreter yardımcısı, kırsal hizmetler daire başkanı, şube müdür vekili, ziraat teknikeri gibi personellerin katılmasına karar verildi.

– 26-30 Eylül tarihlerinde İtalya Verbania'da Doğa Kültür ve İklim Çevre değişikliğinde Sürdürülebilirlik' teması ile bir toplantı yapılacağı ve iki katılımcının giderlerinin belediye bütçesinden ödeneceği açıklandı.

Fincan hediyeli 3.6 milyonluk toplantı

Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne göre kamu kurumlarının toplantılarını, konferanslarını, çalıştay gibi organizasyonlarını kamuya ait tesislerde yapması önerilirken; Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, 3.6 milyonluk toplantıyla gündeme geldi. Başkanlık, 19. Türk Tarih Kongresi'ni Ankara'da 4 yıldızlı bir otelde gerçekleştirecek. 3-7 Ekim'de yapılacak organizasyona gelecek yaklaşık 300 katılımcının ulaşım ve 4 ve 5 yıldızlı otellerdeki konaklaması Başkanlık tarafından karşılanacak. Katılımcılara porselen fincan takımı ve seramik tabak hediye edilecek. Toplantının maliyeti 3 milyon 688 bin 270 TL…