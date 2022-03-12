Dışişleri Bakanlığı’ndan Ermenistan açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’la görüşmesine ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bölgemizin tamamında normalleşmeye ihtiyaç olduğu konusunda anlayış birliğine varmışlardır" denildi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Antalya Diplomasi Forumu Marjında 12 Mart 2022 tarihinde Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'la yaptığı görüşmenin detayları açıklandı. Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında şöyle denildi;

“Sayın Bakanımız görüşmede Ermenistan Dışişleri Bakanına davetini kabul ettiği için teşekkür etmiştir.

İki Bakan, Türkiye ve Ermenistan arasında tam normalleşme ve iyi komşuluk ilişkilerinin tesisini amaçlayan sürecin, önkoşul olmaksızın devamına ilişkin yaklaşımlarını tekrarlamışlar, ayrıca bölgemizin tamamında normalleşmeye ihtiyaç olduğu konusunda anlayış birliğine varmışlardır.

Bakanlar ayrıca, bu amaç doğrultusunda, iki ülkenin Özel Temsilcilerinin çalışmalarına destek beyan etmişlerdir.”

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