Dört AKP’li milletvekili corona virüsüne yakalandı

AKP Gaziantep milletvekilleri Ahmet Uzer, Nejat Koçer, Ali Şahin Derya Bakbak yakalandı. İzolasyon süreçleri devam eden dört milletvekilinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ahmet KAYA

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İlk Covid-19 haberi Ahmet Uzer'den geldi. Uzer, sosyal medya hesabından “Bugün hafif belirtiler üzerine yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür hastalığı aşı yaptırdığım için hafif geçiriyorum” açıklamasıyla takipçileriyle paylaştı. Ardından milletvekilleri Ali Şahin, Derya Bakbak ve Nejat Koçer'in PCR testlerinin pozitif çıktığı ve tedavilerinin devam ettiği açıklandı.

Covid-19'a yakalanan milletvekillerinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve dinlendikleri belirtilirken, sosyal medya üzerinden çok sayıda kişi geçmiş olsun dileklerini iletti. AKP Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ise geçtiğimiz yıl Covid-19'a yakalanmış ve sağlığına kavuşmuştu.

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