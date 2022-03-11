E-5’te trafik durma noktasına geldi

Her türlü uyarıya rağmen sürücülerin çoğu yazlık lastiklerle trafiğe çıktı. TEM Mahmutbey-İSTOÇ kavşağı başta olmak üzere bazı ana arterler ile ara sokaklarda sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Kent içinde yolların açık tutulması için İBB kar küreme ekipleri yoğun çaba harcıyor.

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İstanbul’da dün aralıklarla etkili olan kar yağışı, yeni günde etkisini iyice arttırdı. Gece saatlerinden itibaren iyice bastıran kar yağışı nedeniyle her yer beyaza büründü.

Kar fırtınası nedeniyle Anadolu ve Trakya’dan İstanbul’a TIR ve kamyon girişi yasaklandı, Esenler, Harem otogarları ile tüm cep otogarlarından otobüs çıkışları durduruldu.

Sabah saatlerinde Alibeyköy cep otogarı ile Cibali arasında tramvay seferi de durdurulmuştu. Metro İstanbul, öğlen saatlerinde durdurulan seferlerin yeniden başladığını duyurdu.

İki ay önceki kar fırtınası sırasında Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki TEM ve özel şirketlerin işlettiği Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul Havalimanı çevresinde sürücüler saatlerce yollarda kalmıştı.

Valilik büyük araçların giriş çıkışını yasaklayarak benzeri sorunların önüne geçmeye çalışırken TEM Mahmutbey-İSTOÇ kesiminde yine yoğunluk gözlendi.

Kent içindeki ana cadde ve sokaklarda yollar genellikle ulaşıma açık. İBB kar küreme araçları ile ilçe belediyelerinin ekipleri yolları ulaşıma açık tutmak için yoğun çaba harcıyor.

YAZ LASTİKLERİYLE YOLA ÇIKTILAR

Ancak tüm uyarılara rağmen özellikle yaz lastiği ile yola çıkan araçlar hem yolda kalıyor hem de diğer lastiği uygun araçların ve toplu taşıma araçlarının geçişini engelliyor. Sorun yaşanan noktalara da İBB ekipleri kısa sürede müdahale ediyor.

Küçükçekmece’de benzeri sorunların yaşandığı ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle ile yolun açılması SÖZCÜ kamerasına anbean yansıdı.

Yetkililer kar yağışının aralıklarla etkili olacağını hatırlatarak zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması uyarısı yapıyor.

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