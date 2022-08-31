Ege Denizi’nde 4.7 ve 5.1 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

Ege Denizi'nde on beş dakika arayla 4.7 ve 5.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre depremin derinliği 7.03 km olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

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AFAD verilerine göre saat 12:56'da Ege Denizi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremden yaklaşık 15 dakika sonra 5.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Vatandaşlara kısa süreli panik ve korku yaşatan deprem Muğla, İzmir ve Aydın’da da hissedildi. Sarsıntı yerin 7.03 kilometre derinliğinde yaşandı.

TUNÇ SOYER’DEN DEPREM MESAJI

Depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer mesaj paylaştı

“Ege Denizi’nde meydana gelen ve şehrimizde hissedilen 4.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

İlk tespitlerimize göre herhangi bir hasar yok. Olası tüm olumsuzluklar için teyakkuzdayız.”



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SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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