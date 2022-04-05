İmamoğlu’ndan Bakan Karaismailoğlu’na: Allah sana akıl versin, İstanbul’a ihanet ediyorsun, yazık!

İBB Başkanı İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'na seslenerek, "Burada görev yapmış, benim de genel sekreter yardımcım oldu 17-18 gün. Şimdi Ulaştırma Bakanı. Allah sana akıl versin. Bu İstanbul'da yöneticilik yaptın şimdi İstanbul'a ihanet ediyorsun. Yazık!" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında konuştu.

Ekrem İmamoğlu, İsmail Küçükkaya'nın “Şimdiye kadarki belediye başkanlığı dönemine bir puan vermesini” sorması üzerine şu yanıtı verdi.

*Zor dönemde başarılı işler yaptık hatta iz bırakan işlerimiz var. 10 metroyu birden yapmak, pandemi döneminde buna kaynak bulmak.

*Bazı büyükelçiler aylarca Türkiye'ye gelemedi gibi gibi sorunların olduğu dönemde 10 metroyu yapmak kent ormanlarını kazandırmak.

*Geçenlerde 10 günde yağan yağmur bir günde yağdı ve İstanbul'da tek bir su baskını okudunuz mu? 104 nokta tespit ettik 85'ini bitirdik.

“NEDEN ALET EDİYORSUNUZ!”

(Küçükkaya: 1'den 10'a kadar kendinize puanlarsanız kaç verirsiniz?)

*7,5'dan 8 veririm kendime. Bu zor dönemde yetişemediğimiz işler, engelleme unsurlarını da başkasına mal etmiyorum kendimden kırıyorum yine. Bazı işler daha hızlı olurdu.

İmamoğlu UKOME’deki son tartışmaya ilişkin olarak da şunları kaydetti:

*Bu arkadaş hiçbir anlam ifade etmeyen kifayetsiz aklıyla sadece temsilcisi olduğu siyasi düşüncelerin oradaki emir kulu olarak konuşuyor.

*Diğerleri kafayı öne eğmiş bir biçimde sadece el kaldırıyor benim askerimi benim polisimi bu işe neden alet ediyorsunuz ya! Personel giderim. (Tablo1) Bu ne biliyor musunuz bir vatandaş.



*Toplamda 12,5 liraya varan bir maliyeti var. Bütün bunları düştüğümüzde bu arada sağlık çalışanlarına ücretsiz taşımayı ilk getiren biziz biz bu konuda devletten tek kuruş destek almıyoruz.

*Bütün bu 12.5 liraya yakın bu maliyetin 3,5 lirasını alabiliyoruz vatandaştan. Geri kalanı belediyenin kendi bütçesinden orayı sübvanse etmesi.

*Mesela, akaryakıt tüketimi günde 600 bin litre akaryakıt tüketiyoruz. (Tablo 2) Biz yüzde 50 zam istiyoruz niye? Vatandaşımızı korumak için.

*Oradaki bakanlık temsilcileri sadece konuşuyor. Diyor ki esnafa yüzde 32 yapacağız ama İBB'ye yüzde 18 yapacağız. Yani senin mazot zammının yüzde100 olduğu yerde sana yüzde 18 yapacağız diyor.

BAKAN’A TEPKİ

* Benim olmayan bertaraf olsun’ bu akıl. Bakan Bey burada görev yapmış, benim de genel sekreter yardımcım oldu 17-18 gün. Şimdi Ulaştırma Bakanı. Allah sana akıl versin. Bu İstanbul’da yöneticilik yaptın şimdi İstanbul’a ihanet ediyorsun. Yazık! Bu şehre ihanet ediyorsunuz.

*Yarın bir daha UKOME yapacağız, olmadı bir daha esnaf batsın mı? İstanbul kabusları olmuş. Belki de İstanbul’da bizim bulamadığımız kafalarında çok farklı bir planları vardı. İstanbul’u kaybetmek bu planları çok büyük bir sekteye uğrattı.

İMAMOĞLU’NDAN TEKNE YANITI

*Bizim o işlerde işimiz yok, tamamen yalan dolan, tamamen uydurma. İBB'nin bir firmasının kimi zaman personel kimi zaman acil hizmete giden teknesini belli bir sayıda İBB Başkanı kullandı diye bunu haber yapan akıl sadece ben nereden tutarım diyen akıl. Zaten bu işler teftiş ediliyor bir şey çıktığı da yok.

İSKİ AÇIKLAMASI

* İSKİ ocak-şubat-mart aylarında her ay 300 milyon lira zarar ediyor. Niçin? Seçildik 2019 mart. 3 yıldır İBB’nin kurumu İSKİ’ye zam neredeyse verilmedi.

* İBB 30 büyükşehir belediyesi arasında en pahalı su temini yapan şehirdir. Melen’den su basıyoruz. Elektrik maliyeti çok büyük. Şuanda 3 milyarı aştı elektrik maliyeti.

* 170 milyon lira olan doğalgaz maliyeti 570 milyon liraya çıktı. Zam meselesinin kaynağı belediye olamaz ki ekonomi yönetimi. Ekonomideki fiyat artışlarının kaynağı ekonomiyi yönetenlerdir.

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