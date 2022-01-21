Emniyet’ten ağır vasıtalar için yeni karar

Emniyet Genel Müdürlüğü, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan ağır taşıtların, en kısa sürede trafiğe açılması için kendi kasko veya şirketlerinin yönlendireceği çekici/kurtarıcılar beklenmeksizin karayolları ekipleri tarafından en yakın alana çekileceğini duyurdu.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan ağır taşıtların karayollarından kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre; Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sigorta Birliği ile varılan mutabakat çerçevesinde, yolda kalan ağır taşıtların (treyler, çekici, kamyon vs.) kendi kasko veya şirketlerinin yönlendireceği çekici/kurtarıcılar beklenmeksizin, karayolları ekipleri ile kolluk kuvvetlerinin koordineli tutacakları rapora istinaden araçlarını emniyet şeridine veya uygun olan en yakın alana çekebilecekler.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

* Ülkemizde son günlerde mevsim koşullalrına bağlı bazı bölgelerde yoğun kar yağışı yaşandığı ve bu yağışların da etkisiyle karayollarındaki trafik akışının olumsuz yönde etkilendiği, özellikle ticari olarak yük taşıyan araçların kayarak yoldan çıktıkları, yolda kaldıkları, trafik kazasına karıştıkları ve arkalarından gelen trafiğin de durmasına neden olarak yığılmalara ve bu bölgelere erişmede gecikmelere sebebiyet verdiği gölümketedir.

* Bu yolların en kısa sürede trafiğe açılması ve ulaşımın sağlanması için; Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sigorta Birliği ile varılan mutabakat çerçevesinde, yolda kalan ağır taşıtların (treyler, çekici, kamyon vs.) kendi kasko veya şirketlerinin yönlendireceği çekici/kurtarıcılar beklenmeksizin, karayolları ekipleri ile kolluk kuvvetlerinin koordineli tutacakları rapora istinaden, kişi tasarrufuna bırakılmadan, emniyet şeridine veya uygun olan en yakın alana çekilmesi sağlanacaktır.

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