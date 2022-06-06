“En ucuz büyükbaş kurbanlık fiyatı en az 30 bin lira olacak”

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ile Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Ağrı'da besicileri ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Besiciler, büyükbaş kurbanlık fiyatlarının bu yıl en az 30 bin lira civarında olacağını söyledi.

Orhan BOZKURT

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CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ve Samsun Milletvekili Kemal Zeybek üç günlük çalışma programı kapsamında Ağrı merkez ve Doğubayazıt, Patnos, Diyadin, Tutak, Hamur, Taşlıçay ve Eleşkirt ilçelerinde köyleri ziyaret etti.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ile CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, CHP'nin 51 ilde planladığı saha çalışması kapsamında üç gün boyunca Ağrı’da saha çalışması yaptı vatandaşların sorunlarını dinledi. CHP'li milletvekilleri, Ahmetbey köyünde kurbanlık hayvan besicisi Sezai Barbaros ile görüşti.

“VATANDAŞ HAZIRLIKLI OLSUN EN UCUZ KURBANLIK 30 BİN LİRA OLACAK”

Besici Barbaros, “Maliyetler artınca hayvan sayısını azalttık. Geçen yıl 90 liraya aldığımız yemin torbası bu yıl olmuş 350 lira. Bu işin içinden çıkamıyoruz. Bu yıl bir büyükbaş kurbanlık en az 30 bin lira olacak. Buna hazırlıklı olsunlar. Gübre, yem, mazot fiyatı arttığı için biz de üretimi azaltıyoruz. Hem et hem süt fiyatı çok artacak millet perişan olacak” dedi.

“BİR İNEĞİ 5 BİN LİRAYA ALIP 10 BİN LİRA YEM VERİYORUZ, NE KAZANACAĞIZ?”

Uzun yıllardır besicilik yptığını anlatan Barbaros, böyle bir dönem hiç yaşamadıklarını anlatarak, “Benim yedi çoıcuğum, 10 torunum var. Yıllardır tüm ailem besicilikle geçimini sağlıyor. Böyle bir dönem hiç yaşamadık. Bir ineği 5 bin liraya alıp 10 bin lira yem verirsek, ne kazanacağız, kazanamayız” diyerek besicilerin son bir yıl içerisinde yaşadıkları sorunlarını dile getirdi.

“ON BİNLERCE GENÇ AĞRI’YI TERK EDEREK KANADA’YA GİTTİ”

Köy ziyaretlerinin ardından CHP Ağrı İl Başkanlığı’nda il başkanı Nihat Aslan ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Kılınç ve Zeybek, Ağrı’da öncelikle sınır ticareti, istihdam, ulaşım, alt yapı, tarım, hayvancılık ve sağlık hizmetleri alanında önemli sıkıntılar yaşandığını anlattı, AKP hükümetinin Ağrı’ya adeta üvey evlat muamelesi yaptığını anlatan CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Ağrı'da yaşanan en dikkat çekici sorunlardan birisinin ise üniversite mezunu on binlerce gencin kenti terk ederek Kanada’ya göç etmesi olduğunu kaydetti.

ÜNİVERSİTEYİ BİTİREN GENÇLER 15 BİN DOLAR ÖDEYEREK KANADA’YA GİDİYOR

Kılınç, şunları söyledi: “Vatandaşlarımız, üniversite mezunu gençlerin, genellikle Kanada’ya gitmek için ve üstelik de 15 bin dolara yakın para borç ederek- ülkeyi terk ettiğini anlattılar. Evet, ülkemizde bir beyin göçü var. Ama Ağrı’da beyin göçünü aşan bir durum var. Ağrı’da neredeyse üniversite okuyanların tümünün çekim merkezi olarak Kanada’yı gördüğüne şahit olduk.”

“AİLELER TARLASINI, HAYVANINI SATIP ÇOCUĞUNU YURT DIŞINA GÖNDERİYOR”

CHP Milletvekilleri Ağrı’da devam eden yurt dışına yönelik göç ile ilgili yaşananları ise şöyle anlattı: “Kaçakçılarla irtibata geçen Ağrılı gençler, 10 bin dolara yakın parayı peşin ödeyerek Türkiye’den Meksika’ya gidiyor, Meksika’dan da ABD'ye geçiyorlar.

ABD'den de Kanada'ya giden göçmenlerin aileleri 5 bin doları ise göç yolculuğu tamamlandıktan sonra ödüyor. Bazı aileler tarlasını, hayvanlarını satarak, bazı ailelerde akrabalarından veya tefecilerden borç para alarak çocuklarını Kanada’ya gönderiyor. Ağrı’dan göç eden gençlerin çoğunluğunu mühendis, doktor, hemşire ve avukatlar oluşturuyor.”

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