Erdoğan: 2023’te sandıkları patlatarak geleceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan,"2023'te sandıkları patlatarak geleceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Van-Beşyol Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan şunları söyledi:

“VAN’IN 40 YIL ÖNCEKİ HALİYLE BUGÜNÜ KARŞILAŞTIRSINLAR”

“Van bizi bilir, biz de Van’ı biliriz. Havalimanından buraya kadar caddenin kenarlarından on binlerin bizi bağırlarına bastığını görmek hakikaten bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Ben inanıyorum ki Van bu gidişiyle, attığı bu adımla o birilerini işte yolda bırakacaktır. Ben şu anda hanım kardeşlerimin, gençlerin coşkusunu görüyorum ve size de inanıyorum. Deprem yaralarının sarılmasından terör belasının define kadar, Van’ın tüm mücadelesinde hep yanında olduk. Demokrasi ve kalkınma adımlarının atılmasında hep Van’la omuz omuza verdik. Hükümete geldiğimizden beri Van’ı kalkındırmak için çalıştık çabaladık.

Geçmişte nice hükümetler geldi, geçti. Hangisi Van’ı bu seviyede eser ve hizmetlerle kalkındırdı? Hiçbiri. Yaşı yetenler kendileri, yetmeyenler büyüklerine sorarak, Van’ın 25-30-40 yıl önceki haliyle bugünü karşılaştırsınlar. Aklı, vicdanı, ahlakı olan herkes aradaki farkın 20 yıllık değil, asırlık olduğunu kabul edecektir. Bizim kuru lafla, istismarla, yalanla, iftirayla işimiz olmaz. Biz somut rakamla konuşuruz. Son 20 yılda Van’a 38 milyar liralık yatırım yaptık.”

“DÖKTÜĞÜMÜZ TER SİZİN İÇİN”

“Van Depremi’nin gecesinde Erdoğan buradaydı. ‘Ben Kürdüm’ diyenler neredeydi? Benim için Kürt kardeşlerimle, Türk kardeşlerim arasında herhangi bir fark yok. Ayrım yapamayız. Birileri bölücülük naraları atarken biz, kardeşlik türkülerini bunun için söyledik. Birileri anne babaların gözyaşlarını, çocuklarımızın canlarını, sizlerin sıkıntılarını kendi sapkın ideolojilerinin mezesi haline getirmeye uğraşırken biz yaşatmanın peşinde olduk. Birileri terör örgütlerinin arkasına sığınarak demokrasi istismarı yaparken biz sizlere ananızın ak sütü gibi helal olan hak ve özgürlüklerinizi kazandırmanın mücadelesini verdik.

Biz niçin Diyarbakır annelerinin yanında olduk? Diyarbakır anneleri Kürt değil miydi? O demokrasiden bahsedenler bir kere gelip Diyarbakır annelerini ziyaret ettiler mi? Etmediler. Onların derdi başka. Ama bizim derdimiz bambaşka. İşte 13-14 yaşındaki Diyarbakır annelerinin yavrularını Kandil’e kaçıranlara bu işin hesabını soruyoruz, soracağız. Peyderpey bu yavrular gelmeye başladı.

Ağızlarını her açtıklarında sizlerin kimliğinizin istismarını yapanları gördüğünüz her yerde yakalarına yapışın ve çözüm sürecini bitirmenizi sizden kim istedi diye sorun. Masumların kanını dökerek ülkeyi karıştırmanızı sizden kim istedi diye sorun. Bakalım ne cevap verecekler? Biz her ne yaptıysak sizinle yaptık, sizin için yaptık. Eser ve hizmet siyasetimizin önüne çıkan engelleri aşmak için döktüğümüz ter sizin için. Kapı kapı dolaşıyor muyuz? Ürkmek, korkmak bizim kitabımızda yok. 2023’te sandıkları patlatarak geleceğiz. Ne diyecekler? Van Van olalı böyle bir şey görmedi.”

