Erdoğan’ın gençlere yaptığı çağrı tepki çekti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın gençlere yaptığı,"Yakın çevrenizden başlayarak ülkemizi, imkanınız olursa dünyayı gezip görmek, farklı kültürleri tanımak için şartlarınızı zorlayın" çağrısına siyasetçilerden tepki geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere yaptığı “Yakın çevrenizden başlayarak ülkemizi, imkanınız olursa dünyayı gezip görmek, farklı kültürleri tanımak için şartlarınızı zorlayın” çağrı, ekonomik sıkıntı çeken gençler arasında tepkilere neden olurken siyasetçiler de Erdoğan'ın bu sözlerine tepki gösterdi.

“GENÇLERE FATURASI 8 TL’DEN FAZLA…”

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Erdoğan gençlere dünyayı gezin demiş. 1703 TL pasaport, 150 TL harç, 1622 TL vize. Bilet ve konaklamayı da ekleyince yurt dışına çıkmaya niyetlenmenin faturası 8 bin TL’den fazla. Gençler nasıl çıksın? Biz geldiğimizde gençler cüzdan rahatlığıyla dünyayı gezecek” ifadelerini kullandı.

TEK TEK GİDERLERİ SIRALADI

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ise bir gencin yurt dışına çıkması için giderlerini tek tek şöyle sıraladı:

“Gençler hazır mısınız?

-Pasaport defteri 225 TL

-10 yıllık pasaport 1.478 TL

-Schengen vizesi 80 Euro, vize başvuru ücreti 400 TL

-Yurtdışı çıkış harcı 150 TL

-Avrupa'ya ortalama gidiş-dönüş uçak 4.000 TL

-3 günlük ucuz otel 150 Euro

-Cep harçlığı 150 Euro

Toplam: 12.300 TL”

ERDOĞAN’IN ESKİ DANIŞMANI: 3 BİN ÖĞRENCİ BAŞVURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktoru ve danışmanı, çalışma hayatına İngiltere'de devam eden AKP'li eski vekil Turhan Çömez de Erdoğan'ın sözlerine tepki göstererek, “Bu yaz 7 tıp fakültesi öğrencisini ağırlayacağım Londra'da. Başvuran öğrenci sayısı 3000. Gençler bütün şartları zorluyor da, hükümet ne yapıyor acaba?” ifadelerini kullandı.

TOKER: ERDOĞAN DA YILLAR SONRA BENİM SAVUNDUĞUM NOKTAYA GELDİ

LDP eski Genel Başkanı Cem Toker, “Erdoğan da yıllar sonra benim savunduğum noktaya geldi… Kapıkule İpsala gençler…Kapıkule İpsala…” ifadeleriyle Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi.

“MADEM GEZMELERİNİ İSTİYORSUNUZ, YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCINA NİYE ZAM YAPILDI?”

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu ise “Sayın Cumhurbaşkanımız, madem gezmelerini istiyorsunuz daha on gün önce 50 TL olan yurt dışı çıkış harcını neden 150 TL yaptınız? Muhtarlar için yapmış olduğunuz yurt dışı gezilerini gençler için de yapabilirsiniz” ifadelerini paylaştı.

İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere: İmkanınız olursa dünyayı gezin