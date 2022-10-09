Eski bakan ve 250 kişi İYİ Parti’ye geçti

20. Dönem Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve 24. Dönem MHP Bilecik Milletvekili Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker ile yaklaşık 250 kişi düzenlenen törenle Bilecik'te İYİ Parti saflarına geçti.

Kemal ATLAN

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Devlet eski bakanı, 24. Dönem MHP Bilecik milletvekili ve Türkiye-Brezilya Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesi Bahattin Şeker, düzenlenen törenle İYİ Parti’ye geçti.

TÖREN DÜZENLENDİ

Bilecik Kent Ormanı’nda İYİ Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen törende, partiye yeni katılanlara rozetleri takıldı. Törene, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Kurumsal İşler Başkanı Cihan Paçacı, Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu Genel İdare Kurulu Üyesi Halil Aydoğdu, İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Hakan Sakarya, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ve çok sayıda partili katıldı. Programda, Devlet Eski Bakanı ve 24. Dönem MHP Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker de İYİ Parti rozetini taktı.

“AKŞENER’İN İSTEĞİ İLE TAŞIN ALTINA ELİMİ KOYACAĞIM”

Yoğun bir katılımın olduğu ve 250 kişiye rozet takılan İYİ Parti'nin rozet takma törenindeki en dikkat çeken isim 20. Dönem Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve 24. Dönem Bilecik Milletvekili olan Bahattin Şeker oldu. İYİ Parti rozetini takan Şeker, Genel Başkan Meral Akşener'in isteğiyle taşın altına elini koyacağını belirterek şunları söyledi:

“Arkadaşlarım beni biraz mahcup etti çünkü ben gönülden daha önce katılmıştım. Biz Meral hanımla yaşıtız. ‘Abla, ben yokum, ameliyat oldum, girmeyeceğim’ dedim. Hep mücadele ettik. Kendisi bana bu seçimin Türkiye için çok kritik bir seçim olduğunu, bu seçimde Türkiye'de tek adamlığın bittiğini, parlamenter sisteme geçtiğini, Türkiye'yi çok zor günler beklediğini ve seçim yaklaştıkça Sayın Cumhurbaşkanının çok acayip şeyler yapacağını da söyledi. Sayın milletvekillerim bunları daha iyi bilir. Bu Kurtuluş Savaşı gibi bir mücadele arkadaşlar. Türkiye'nin durumu çok kötü.”

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