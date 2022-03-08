Esnaf, iflasını bu notla duyurdu

Afyonkarahisar’a bağlı Bolvadin ilçesinde bir fırıncı esnafı gelen zamlar nedeniyle maliyetlerini karşılayamadı ve iflas etti. Esnaf, iflasını ise işletmesinin camına yapıştırdığı, "Artan zam ve maliyetlerden dolayı fırınımız kapanmıştır. Koronaya değil ama zamlara yenildik" notu ile duyurdu.

Müslüm EVCİ

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Corona virüs salgını nedeniyle işletmeleri uzun süre kapalı kalan esnaf normalleşmeyle birlikte kapılarını açsa da bu kez üst üste gelen zamların ardından zor günler geçiyor. Elektrik, doğalgaz ve diğer girdi maliyetlerinin yükselmesinden dolayı iş yapamaz duruma gelen esnaf kepenk kapatıyor.

“ARTAN ZAM VE MALİYETLERDEN DOLAYI FİRMAMIZ KAPATILMIŞTIR”

Afyonkarahisar'a bağlı Bolvadin ilçesinde de bir fırıncı esnafı gelen zamlar nedeniyle maliyetlerini karşılayamadı ve iflas etti. İsminin Sinan Erman olduğu öğrenilen esnaf, iflasını işletmesinin kapı camına yapıştırdığı notla duyurdu. Esnafın işletmesine yapıştırdığı notta şu ifadeler yer aldı:

“Artan zam ve maliyetlerden dolayı fırınımız kapanmıştır. Koronaya değil ama zamlara yenildik”

“EY AKP! PANDEMİNİN YAPAMADIĞINI YAPTIN”

Esnafa ait işletmenin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal şu ifadelere yer verdi:

“Burası Afyonkarahisar Bolvadin ilçesi… Zamlar ve artan maliyetler yüzünden fırıncı esnafı dükkanını kapatmış. Ey AKP! Pandeminin dahi yapamadığını yaptın. Eserinle övünürsün artık!”

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