Evini kaçak göçmene veren yandı: Her biri için 2 bin 528 lira ceza kesildi

İstanbul'un 5 ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yapan polis, 244 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlere evlerini kiraya veren 21 kişiye ise 285 bin lira para cezası kesildi.

Habip ATAM

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Kartal, Başakşehir, Şişli, Bayrampaşa ve Bağcılar’da 19-21 Nisan tarihleri arasında kaçak göçmenlere yönelik polis ekiplerince geniş çaplı bir çalışma yapıldı. İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesindeki çalışmada, 119'u Afganistan, 68'i Suriye, 26'sı Pakistan, 26'sı Bangladeş ve 5'i Türkmenistan uyruklu 244 düzensiz göçmen yakalandı.

“21 EV SAHİBİNE 285 BİN 714 LİRA”

Kaçak göçmenlerin kaldığı belirlenen adreslere baskınlar gerçekleştirilen çalışmada, evlerini kaçak göçmenlere verenlere de ceza kesildi.

Evlerini kaçak göçmenlere kiraya verdikleri anlaşılan 21 kişiye 285 bin 714 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Evlerden çıkan her bir kaçak göçmen için 2 bin 528 lira ceza uygulandığı belirtilirken, 7 düzensiz göçmen çalıştırarak iş yeri deposunda barındıran 1 kişiye de 18 bin 18 lira para cezası uygulandı.

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