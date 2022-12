EYT kuyruğunda isyan: Seçim yatırımı başka bir şey değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT düzenlemesi hakkında yaptığı açıklama sonrası vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri önünde soğuk havaya rağmen ellerinde dilekçeleri ile uzun kuyruklar oluşturdu. Açıklamanın çok geç tarihe bırakıldığını söyleyen yurttaşlar tepkili...

Batuhan SERİM Ali Selim YAMANLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Beştepe'de düzenlediği basın toplantısında, EYT konusunda yapılan çalışmayı açıkladı.

Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin daha emekli olma hakkına kavuştuğunu belirten Erdoğan, emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırının uygulanmayacağını belirtti.

Erdoğan, “Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz. Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz. Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz. Amacımız emeklilik sonrası çalışan vatandaşlarımızın bunu kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamaktır” dedi.

Bu açıklamalardan sonra ise EYT’liler SGK temsilciliklerine akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren İl Müdürlüklerinin önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, soğuk havaya aldırmadan EYT’den yararlanabilmek için sırada bekledi.

Biz de İstanbul Şişli SGK Şubesi’nde yurttaşlara mikrofon uzattık ve yaşanan süreci sorduk

Verilen yanıtlar şöyle oldu:



“ACINACAK HALDEYİZ”



Murat Büyüktaş: “Sabah 09:00’da kuyruğa girdim. Arkada çok kişi var onlara da inşallah gelir sıra ama çok zor. Biz bile öğleden sonraya kalacağız gibi gözüküyor. Bugün BAĞ-KUR’dan silinmiş primlerim var onları yapacağız EYT’den yararlanabilmek için. Oluyorsa işlemi başlatacağız, olmuyorsa koşa koşa evimize gideceğiz. Biz emekli olabileceğimizi düşünmüyorduk, şu an acınacak halimiz var. 21. yüzyılda, yapılıp yapılamayacağı belli olmayan bir işlem için böyle saatlerce kuyruk bekliyoruz… Üzülüyorum halimize. Son 3 güne bırakılmamalı, şu andan itibaren insanlara birkaç ay süre verilmeli. Son 3 günden sonra, ‘Yaparsanız yapın, yapmasanız yüzde 54 faiz vereceksiniz’ denmesi bana göre saçmalık. İnsanlar zaten kıt kanaat geçinip, iki ekmeği almakta zorlanırken yüzde 54 oranında bir fark vermek insanların işine gelmez.”

“SON DAKİKAYA KALDIĞI İÇİN YOĞUNLUK VAR”

Altun Düğün: “Emekli olmak için başvuracağım, parasını yatıracağım bunun için sıradayız. Ben emekli olmayı epeydir bekliyorum, primim eksikti onun için şimdi kalan primimi yatıracağım. Allah nasip ederse emekli olacağım. Belki de bugün olmayacak, yarına ertelenecek ama bekliyoruz. Son dakikaya kaldığı için bu kadar yoğunluk var, yarın da son günü… Bu kadar insan ne zaman yapacak işlemini?”

“20 SENE BEKLEDİK BİRKAÇ SAAT DAHA BEKLERİZ”

Şenel Demiral: “Buraya borçlanmak ve erken emekli olmak için geldim. Saat sabah 10:00’dan beri bekliyorum. ’20 sene bekledik birkaç saat daha bekleyelim’ diyoruz. Eğer akşam sıra gelmezse, yatacağız. Yaşım 63 birçok kişi yaş sınırı bekliyordu, kalkınca herkes müracaat etti.”

“BİLSEYDİK DAHA ÖNCEDEN BAŞVURURDUK”

Aysel Akçay: “Bekliyoruz, yavaş ilerliyor sıra. Akşama kadar da olsa bekleyeceğiz bugün halledip öyle gideceğiz eve. Bugün bitmezse yarın bir daha geleceğiz… EYT işlemi için geldim, 1999 öncesi olduğum için ben de yaşa takılmıştım, o işlemim için geldim. 10 yıldır emekli olmayı bekliyorum, 10 yılın sonunda böyle bir kuyrukla emekli olacağım aklıma gelmiyordu. Açıklama son anda olduğu için böyle bir yoğunluk oluştu. Böyle olacağını bilseydik daha önceden başvururduk.”

“BU SOĞUKTA BEKLİYORUZ”

Filiz Güneş: “Sabah 09:00’dan beri buradayız. Üşüyoruz, 1 hafta önceden belli olsaydı herkes için daha iyi olurdu. Bu soğukta bizi bekletiyorlar… ”

“İNSANLAR ÇİLE ÇEKSİN DİYE…”

Sevda Bölge: “Son iki günü bekledi, 1 hafta, 10 gün önceden açıklanmadı biz de böyle uğraşıyoruz. İnsanlar çile çeksin diye son güne bırakıldı herhalde… 1 günümüz var bugün ve yarın, olmazsa yapacak bir şey yok.”

“EVRAKLARIM GELMEDİĞİ İÇİN KUYRUKTAYIM”

Bülent Öztürk: “Saat 08:30’da geldim. Son güne bırakılması kadar saçma bir şey yok, seneye aktarsın ki daha çok para ödeyelim diye son güne bıraktılar. Ben kaydımı 1 ay önce yaptım ama evraklarım gelmediği için şu anda kuyruktayım… Zamanında açıklanmış olsaydı bu kadar olacağını zannetmiyordum. Son iki güne bırakılmasının sonucu bu.”

“SEÇİM YATIRIMI”

Sabri Doğan: “09:00’da buraya geldik. Saatler içinde ilerlediğimiz mesafe 50 metre ya var ya yok… Bugüne yetişmesi çok zor. 20 gün önceden açıklayın insanlar rahat etsin. Maalesef ülkenin yapısı değiştiği için… Yapacakları kesindi, seçim yatırımı başka bir şey değil.”

“İNSANLARIN BURADA OLMASININ SEBEBİ GELECEK OLAN ZAM”

Ali İnanç: “Sabah 08:00’dan beri buradayız. Aslında bu işlem E-Devlet üzerinden de yapılıyor ama şu an sistem kaldırmadığı için donuk durumda. Bu zaten elimizden alınmış bir haktı ve biz tekrar geri aldık. Şu an ben emekliyim, eşim için buradayım. Çok geç alınmış bir karar, devlete biraz külfet olacak ama doğru alınmış bir karar. Şu an için mutluyuz diyebilirim, ancak şu sıra bizi mutsuz ediyor. İnsanların burada olmasının sebebi 1 Ocak’tan itibaren gelecek olan zamlar.”