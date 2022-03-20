Flamingo cenneti inşaat tehdidiyle karşı karşıya

Milas’ın Boğaziçi Köyü’ne yapılması planan tatil köyü projesinin durdurulmasını isteyen bölge halkı, davalar sonuçlanmadan verilen inşaat ruhsatına tepki gösteriyor.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Boğaziçi Köyü'ndeki binlerce flamingo ve yüzün üzerinde kuş türünün bulunduğu koruma altındaki Tuzla Sulak Alanı'nın yanına ünlü iş insanları Besim Tibuk ile Ali Ağaoğlu'nun ortaklığında yapılacak tatil köyü projesi için inşaat ruhsatı verilmesi çevreçileri ayağa kaldırdı. Muğla Çevre Platformu üyeleri pazartesi günü saat 11.00'de Milas Belediyesi önünde kararı protesto edecek.

HESAP SORUMALI

Çevre ve ekoloji davaları gönüllü avukatı İsmail Hakkı Atal, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada 2010 yılından bu yana CHP üyesi olduğunu belirterek “Milas Belediye başkanı Muhammet Tokat’ı ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’ü, CHP programına, parti tüzüğüne ve CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5'li çeteden hesap soracağına ilişkin söylemlerine aykırı eylem ve işlemleri nedeniyle, disiplin cezası verilmesi talebiyle şikayet ettiğimi kamuoyuna duyururum. Bu yapılanlar bir akıl tutulmasıdır. Artık hayatımızı yok eden bu faaliyetlere zemin hazırlayan kamu idarecilerine, yerel yöneticilere, hangi siyasi görüşten, hangi partiden olursa olsun halkın yaşam hakkına zarar veren hiç kimseye tahammülümüz yoktur.

Her siyasi parti, ‘kamu yararına faaliyette bulunma gereğinin' parti programlarında kağıt üzerinde kalmaması için, kamu yararını önemsemeyen yöneticilerden hesap sormalıdır” dedi.

PROJE NELERİ KAPSIYOR?

Arazinin sahibi Besim Tibuk'a ait olan Net Holding. Tibuk bölgedeki araziyi yaklaşık 15 yıl içinde topladı. 2006 yılında ise Ali Ağaoğlu'nun sahibi olduğu Akdeniz İnşaat ile hasılat payı anlaşması yapıldı. Proje ile 9 milyon 700 bin metrekare büyüklüğündeki bir alanın 4 milyon 454 bin 395 metrekaresi yapılaşmaya açılıyor. 25 ayrı bölümden oluşan 3 bin 683 konut, 230 odalı golf oteli, 505 odalı SPA oteli, 255 odalı apart ve 510 odalı bir grand oteli kapsayan projede ayrıca 6 adet günübirlik tesis, 1 adet golf sahası, 6 adet ticaret merkezi, otoparklar, yüzme havuzları, su oyunları alanları, AVM, spor salonları, okul ve sağlık birimleri gibi onlarca bina, tesis bina edilecek. Ayrıca 8 yapay göl de bulunuyor. Burada en az 16 bin kişinin yaşaması planlanıyor.