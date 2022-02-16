Gazeteci Kılınç’a ‘Ahlak Polisi’nin eşlik etmesi tepkilere sebep oldu

Şehit MİT mensubunun cenaze töreninin haber yapılmasıyla ilgili davada verilen hapis cezaları bir üst mahkeme tarafından onanan gazetecilerden Hülya Kılınç’ın, hastane ve cezaevine götürülürken kadın ahlak polisinin eşlik etmesi tepkilere neden oldu.

İlker KILIÇASLAN

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Bir MİT mensubunun Libya'da şehit olmasına ilişkin haberleri nedeniyle yargılanan Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılınç, Ferhat Çelik ve Aydın Keser’e verilen hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı.

Kararın ardından kendileri teslim olan ve cezaevine gönderilen gazeteci Barış Pehlivan ve Murat Ağırel dün gece geç saatlerde serbest bırakılmıştı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nin kararıyla Manisa'da E Tipi kapalı Cezaevi'ne gönderilen gazeteci Hülya Kılınç'ın ise cezaevi komisyonun kararının ardından, bugün gün içerisinde tahliye olacağı bilgisine ulaşıldı.

Manisalı gazeteci Hülya Kılınç'ın hastaneye sağılık raporuna ve ardından cezaevine götürülürken kendisine Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nden üzerinde ‘Ahlak' yazılı kadın bir polisin eşlik etmesi kamuoyunda tepkilere sebep oldu.

“YAPILAN BÜYÜK BİR AHLAKSIZLIKTIR”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ise, gazeteci Hülya Kılınç'ın “Ahlak Polisi” eşliğinde işlemlerinin yapılmasını “Ahlaksızlık” olarak değerlendirdi.

CHP'li Semih Balaban yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Gazeteci bir dostumuza yapılan bu davranışı asla kabul etmemiz mümkün değildir. Kılınç'ın işlemlerinin bir ahlak polisi eşliğinde yapılması bizim için büyük bir ahlaksızlıktır. Bu davranış insan haklarına ciddi bir saldırıdır.

Yaşanan bu olay kafalarda soru işareti bırakmıştır. Bunu gerçekleştirilenlerin ve emri verenlerin en kısa sürede Hülya Kılınç ve ailesinden özür dilenmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili başta Manisa Valiliği olmak üzere Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklama yapmasını bekliyoruz.

İl yönetimi olarak bu süreci hukuki açıdan da takipçisi olacağız ve partimizin hukuk bürosu aracılığı ile ilgililer hakkında dava açacağız. Gazeteci Hülya Kılınç bizim onurumuzdur.”

“KAFALARDA MANİDAR BİR DURUM YAŞANMASINA SEBEP OLDU”

Manisa Barosu eski başkanı Av. Ali Arslan da yaşanan durumun kafalarda soru işareti bıraktığını dile getirdi. Arslan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Normal koşullarda herhangi bir üniformalı polis gönderebilir. Ancak üzerinde ahlak yazılı bayan bir polis göndermeleri elbetteki manidar. Bunda kasıt var mı yok mu? Yoksa başka bir polis yok da onun için mi gönderdiler bunu bilemiyoruz.

Edindiğimiz bilgilere göre emniyetin içerisinde bir infaz masası yokmuş. Ancak Türkiye'nin gündeminde olan bir konuyla alakalı emniyetin hassas davranması gerekiyordu. Anladığım kadarıyla savcılık bir polis isteyince kadın polis göndermeleri gerekir.

En yakın ekibi görevlendirmeleri gerekir. Sanırım böyle bir görevlendirme yapılmış. Ancak bu konuda dikkatli olunması gerekirdi. Ahlak yazılı bir üniformalı bayan polisin görevlendirme yapılması görenlerin kafalarında manidar bir durum ortaya çıkmasına sebep oluyor.

Bu konuda Manisa Valiliği'nin bir an önce bir açıklama yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Hülya Kılınç’ın böyle bir polis ile hastaneye götürülmesi, ardından cezaevine gönderilmesi yakışıksız bir durum ortaya çıkarıyor.

Bir düşünce suçlusu veya gazeteden yaptığı bir haberden dolayı gözaltına alınan biri olarak değil, ahlaki değerlerden, suçlardan gözaltına alınmış gibi bir durum ortaya çıkarıyor. Bununla ilgili gerekli açıklamanın yapılması gerektiğini düşünüyoruz.”

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