Gezi tutuklularını ziyaret eden CHP’li Kaya, Osman Kavala’nın mesajını aktardı

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Marmara Kapalı Cezaevi'nde Gezi Davası tutuklularını ziyaret etti. Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Kaya, görüştüğü Osman Kavala'nın şu sözlerini aktardı: "Ben de Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme teklifini çok olumlu buluyorum. Yeniden kaynaşmaya ihtiyacımız var. Yeniden buluşmaya ihtiyacımız var. Önyargılardan kurtulmaya ihtiyacımız var..."

Sozcu.com.tr

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CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, bugün Marmara Kapalı Cezaevinde, namıdiğer Silivri Cezaevinde; Gezi Davası tutukluları Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Ali Hakan Altınay'ı ziyaret etti.

Ziyaretinin ardından açıklamada bulunan Kaya, “Gezi'nin altın yürekli insanlarını ziyaret ettim. 12 Eylül'e ramak kala 42'nci yılında yine adaletsizlik, yine hukuksuzluk, yine adil yargılanmanın olmadığı bir süreç” diye konuştu.

Yaptığı görüşmeleri anlatan Kaya, “Hepsi çok iyiler. Moralleri çok yüksek. Diyorlar ki ‘gün gelecek devran dönecek, biz hak ettiğimiz özgürlüğümüze kavuşacağız.’ diyorlar” şeklinde konuştu.

Osman Kavala ile yaptığı görüşmeyi anlatan Kaya, şunları söyledi:

“‘Sağlığım yerinde top oynuyorum’ diyor. ‘Can ile beraberdim Hakan ile Tayfun bizi yeniyordu. Ama her çarşamba bu maçımız devam ediyor. Geçen hafta biz 5-4 yendik’ diyor. ‘Ben de Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme teklifini çok olumlu buluyorum. Yeniden kaynaşmaya ihtiyacımız var. Yeniden buluşmaya ihtiyacımız var. Önyargılardan kurtulmaya ihtiyacımız var’ diyor…”

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