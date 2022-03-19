Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Denizli’de altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte kafasına asfalt parçası denk gelerek toprağın altında kalan 41 yaşındaki Hakan Harmanda, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Olay, Pamukkale ilçesi Kayıhan Mahallesinde meydan geldi. Pınarbaşı Caddesi üzerinde gerçekleştirilen altyapı çalışmasında Hakan Harmanda (41), kazılan çukurun içindeyken göçük meydana geldi.

Kafasına asfalt parçasından darbe alarak toprağın altında kalan Harmanda'yı göre diğer işçiler, hızlıca arkadaşlarını kurtarmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu Harmanda'nın cansız bedeni arkadaşları tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen görevliler, etrafta güvenlik önlemlerini aldı.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından talihsiz işçinin cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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