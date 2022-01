Haklarını isteyen tabipler 8 Şubat’ta iş bırakacak

Türk Tabipleri Birliği (TTB) acilen hak ettikleri ücretler ve çalışma koşulları, sağlıkta şiddete karşın etkin yasanın kabulü ve salgının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi ana talepleri ile yeni bir eylem süreci başlattı. Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Nesrin Ekici, taleplerinin karşılanmaması durumunda, Türkiye genelinde TTB olarak, 8 Şubat tarihinde tek günlük grev yapacaklarını söyledi.

Eskişehir Bilecik Tabip Odası (EBTO), hekimlerin sorunlarının çözülmemesi nedeniyle yeni bir eylem planı hazırladıklarını ve sorunlarının acilen çözülmemesi durumunda 8 Şubat'ta son kez tek günlük grev gerçekleştireceklerini açıkladı.

TABİPLERİN EYLEMLERİ SÜRÜYOR

Ekim 2021'de eylemlilik süreci başlatan tabipler, 23 Kasım-27 Kasım 2021 tarihleri arasında sorunlarının çözümü için, Beyaz Yürüyüş, Beyaz Forum ve faks eylemi ile seslerini iktidara duyurmaya çalıştı. Ancak seslerini duyuramayan hekimler yeni eylem kararı aldı.

Eskişehir Bilecik Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan çağrıda, sorunlarının acilen çözüme kavuşturulması istendi. Türk Tabipler Birliği ve tabip odalarının yaşadıkları sorunlar dolayısı ile çözüm talepleri için Ekim 2021'de eylemlilik süreci başlattığını anımsatan EBTO Başkanı Nesrin Ekici, Aralık 2021'de meclise gelen Hekim Ücretlerinde İyileştirme Yasası'nın geri çekilmesinden rahatsızlık duyduklarını belirtti.

Ekici, Ocak ayında gelmesini bekledikleri Özlük Hakları Düzenlemesi Tasarısı hakkında ise, “Türk Tabipleri Birliği tarafından, acilen hak ettiğimiz ücretler ve çalışma koşulları, sağlıkta şiddete karşın etkin yasanın kabulü ve COVID-19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi ana talepleri ile yeni bir eylem süreci başlatmıştır” diyerek sorunların çözümünün mecliste olduğunu ifade etti.

8 ŞUBAT’TA GREVDE OLACAĞIZ

Sağlık sisteminin ne toplumun sağlık hakkını karşılayabildiğini ne de sağlık emekçilerinin insanca yaşayabileceği, güvenceli bir çalışma alanı sunabildiğini belirten Ekici, TTB'nin de bu nedenle hem hekimlerin ve sağlık emekçilerinin hem de toplumun hakları için yürüttüğü ‘Emek bizim, söz bizim’ sloganıyla bir eylem süreci yürüttüğünü söyledi. Ekici, “Biz bu mücadeleden vazgeçmeyiz. Biz haklarımızı alana kadar mücadelede ısrarcı olacağız. 8 Şubat'ta son kez tek günlük grevde olacağız” dedi.

EMEĞİMİZ OYALAMA TAKTİĞİ İLE ALAY KONUSU OLMAKTADIR

Ekonomik ve özlük haklarının her geçen yıl gasp edildiğini, çalışma koşullarının her geçen gün kötüleştiğini, çalışma ortamlarında şiddetin can yakıcı şekilde arttığını ifade eden Ekici, salgın meslek hastalığı yasasının çıkartılmamasına da tepki gösterdi.

Kamuda veya özelde tükenmişliğin her geçen gün arttığını ifade eden Ekici, “15 Aralık'ta bütün Türkiye'de, bütün sağlık kurumlarında yaptığımız grev ile tepki verdik. O gün gücümüzü tüm Türkiye'de tüm sağlık birimlerinde gösterdik. Grev günü bunun uyarı olduğunu ve tasarının Meclis'e bir an önce getirilmesi gerektiğini söyledik. Sağlık emekçilerinin özlük haklarıyla ilgili yapılacak düzenlemenin ocak ayında Meclis gündemine getirileceği belirtilmesine rağmen bu konuda herhangi bir gelişme olmamış; Ocak ayının sonuna gelmemize rağmen hâlâ Meclis'te gündeme alınmamıştır.

Emeğimiz adeta oyalama taktiği ile alay konusu olmaktadır. Buna izin vermeyeceğiz. Her gün gelen zam haberleri sonrası daha da yoksullaşıyorken oyalamalarınıza göz yummayacağız. Biliyoruz unutturma, vazgeçirme politikası uygulanmaya çalışılıyor” şeklinde konuştu.

