Halk otobüsüne zam yaptılar ama otobüs yok!

Zonguldak’ta halk otobüsü bilet fiyatlarına yüzde 50 ila yüzde 54 aralığında zam yapıldı. Ancak halk zamdan etkilenmedi, çünkü Zonguldak’ta 4.5 aydan beri halk otobüsü çalışmıyor.

Erdoğan SÜZER

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AKP'li Zonguldak Belediyesi, halk otobüsü bilet fiyatlarına yüzde 50 ila yüzde 54 aralığında zam yaptı. Yeni zamlarla öğrenci bilet fiyatı 3 liradan 4,5 liraya, tam bilet de 3,25 liradan 5 liraya çıkarıldı.

Ancak bu zamdan Zonguldak halkı hiç etkilenmedi. Çünkü Zonguldak'ta geçen yılın Kasım ayından bu yana halk otobüsü hizmeti verilmiyor. Belediye yeni halk otobüsü ihalesi de açmadı. Mağduriyet yaşayan halk dolmuş dışında toplu taşıma hizmeti alamıyor.

SÖZCÜ'ye konuşan Zonguldak Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Atınç Kayınova, olmayan bir hizmete zam yapılarak bir ilke imza atıldığını belirtirken, “Bu

zammın arka palanında 5 liradan 7 liraya çıkarılmak istenen dolmuş ücretine tepkiyi önleme amacı var. Zam yapılmasaydı dolmuşla, olmayan halk otobüsü bileti arasındaki fark ikiye katlanacaktı” dedi. Kayınova, belediyenin zamdan önce düşük muhammen bedelle halk otobüsü şartnamesi ilan ederek kamu zararının önünü açtığını da söyledi.

EN AZ 2 AY DAHA OTOBÜS YOK

Atınç Kayınova, Zonguldak'ta yaşanan ilginç zam sürecini şöyle anlattı:

– Belediye meclisine zam kararını getirip, ‘yeni ihale yapacağız ücreti güncellememiz lazım' dediler. Oysa zam teklifi meclise geldiğinde muhammen bedel zaten eski fiyatlardan 358 bin 500 lira olarak ilan edilmişti. Dolayısıyla zamla birlikte kazanç artacağı için devletin 10 yılda elde edeceği bedel çok düşük kalacak.

– Halk otobüsü hizmetinin durduğu 4.5 ay önce ihale süreci başlatılıp halkın mağduriyeti önlenebilirdi. Ancak o günden bu yana ihale açmadılar. Şimdi ihale açılacak ancak bu da halkın en az 2 ay daha halk otobüsü hizmeti alamayacağı anlamına geliyor. Halk göz göre göre mağdur edildi.

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