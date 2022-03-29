HDP’li belediye başkanına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde görevden alınarak yerine kayyum atanan HDP’li belediye başkanı Orhan Ayaz, yasa dışı 24 ayrı eyleme katıldığı iddiasıyla açılan davada ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Özgür CEBE

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Bismil belediye başkanı seçilen ancak terör örgütüyle bağlantıları gerekçe gösterildikten sonra yerine kayyum atanarak tutuklanan HDP'li belediye başkanı Orhan Ayaz'ın yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Ayaz savunmasında siyasetçi olduğunu, örgütle bir bağı olmadığını belirterek beraatını istedi. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık hakkındaki itirafçı beyanında, HDP’li başkanın terör örgütünün güvendiği bir isim olduğu ve örgüte yaptığı yardımlar nedeniyle yine örgüt tarafından aday gösterilerek başkan seçildiğini aktardı. Mahkeme ayrıca sanığın, terör örgütünün çağırısıyla yasa dışı 24 ayrı gösteri ve eyleme katıldığını kaydetti.

Mahkeme kararında sanığın, Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat’ta Kenya'da yakalanmasını protesto etmek amacıyla yapılan gösterilere katıldığı, PKK'nın Suriye ayağını oluşturan YPG'li teröristler için izinsiz gösterilerde boy gösterdiği, PKK'nın çağrısı üzerine Sur'da çukur ve hendek kazan teröristlerin güvenlik güçlerinin çemberine alınması üzerine sıkışan teröristlere yönelik operasyonların durdurulması için yürüyüş yapan kalabalık içinde yer aldığı belirtildi. Abdullah Öcalan için yapılan açlık grevi, ölüm orucu gibi girişimler için yapılan destek eylemlerine de katıldığı belirtilen Ayaz’ın, çatışmalarada öldürülen terörist ailelerini de ziyeret ettiği kaydedildi.

Mahkeme heyeti, sanığın gerek teslim olan teröristin ifadeleri, gerekse katıldığı çok sayıda yasa dışı eylem nedeniyle terör örgütü üyesi olmak suçundan 7,5 yıl hapisle cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verdi. Mahkeme sanığın cezasını daha sonra iyi hal indirimi uygulayarak 6 yıl 3 aya düşürdü.

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