İBB Meclisi’nde polemik: ‘Yeşilin katili AK Parti’dir’

İBB Meclisi’nin ilk oturumunda gündem dışı konuşmalarda tartışma yaşandı. İYİ Partili Taylan Yıldız’ın “Türkiye’de 5.5 milyon KYK borcu olan genç var, 600 bini icralık durumda” açıklamasına AKP’liler “yalan ve algı” dedi. AKP’li üyenin, iktidarın çevreye yaptığı yatırımlara ve dikilen ağaçlara ilişkin konuşmasına ise “Bu ülkede, yeşilin katili AK Parti’dir” eleştirisi getirildi.

Özlem GÜVEMLİ

İBB Meclisi'nin haziran ayı oturumunun ilk birleşiminde meclis üyelerinin yaptığı gündem dışı konuşmalar polemiğe neden oldu. İYİ Partili Meclis Üyesi Taylan Yıldız üniversite öğrencilerinin yurtlarda yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

Yıldız “Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) yurtlarında kalan 700 bin öğrenci var. Genç bir üniversite öğrencisi Van'da Cumhurbaşkanı'na ‘KYK'ların kapasitesini arttıracak mısınız?' diye sordu. Erdoğan ‘KYK'larda yurtlar boş, öğrenci arıyoruz' dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Van'da 10 bin yurt yatağı olduğunu ve 3 bin 500'ünün boş olduğunu söyledi. Haklıdır. Araştırdık. Van'da 25 bin öğrencinin olduğu yere 10 bin kapasiteli yurt yapmışlar. İstanbul'da 800 bin üniversite öğrencisi var. O zaman İstanbul'a 320 bin yatak kapasiteli yurt yapmanız gerek. İstanbul'da kapasite 24 bin. Son 10 yılda kapasite artmamış. İstanbul'da 1 yurt yatağında 32 üniversiteli genç düşüyor. Bu gençler nerede yaşıyor hiç düşündünüz mü?” diye konuştu.

AKP'DEN İYİ PARTİ'YE: “AMERİKA'DA YAŞIYORLAR”

Bu sırada AKP sıralarından Yıldız'ın ABD'de öğrenim görmesine atıf yapılarak “Amerika'da yaşıyorlar” diye laf atıldı. Yıldız da “İBB'den burs alıp Amerika'da yaşayanlar olabilir ama onlar sorunlarını haykıranlar değil. Öğrenciler 10 kişilik evlerde, özel yurtlarda kalıyor. 2004'te 45 liralık burs ile 1.4 çeyrek altın alınıyor. Bugün 850 TL'ye kaç çeyrek alınıyor? 0.5 çeyrek alınıyor. 2011'de 150 dolar olan burs, bugün 50 dolar. 850 TL'nin 450 TL'si KYK'ye geri ödeniyor. 450 TL'yi 30'a bölün. 10-12 lira kalıyor. Nasıl yaşayacak bu gençler?” diye sordu.

600 BİNİ İCRALIK

Yıldız “850 TL'yi okul bitince 2 yıl içinde o beğenmediğiniz faizle geri ödeyeceksiniz diyorsunuz. Türkiye'de 5.5 milyon KYK borcu olan genç var, 600 bini icralık durumda” dedi. Yıldız Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'nin yurtlarında 3 öğrencinin intihar etmesini de gündeme getirdi. Yıldız'a AKP sıralarından “Bunların İstanbul ile ne ilgisi var” diye tepki geldi. Yıldız “Oradaki gençlerin yaşadıklarını İstanbul'daki gençler de yaşıyor. Yarınlarını yok ettiğiniz gençlerin oyları ile gideceksiniz” diyerek konuşmasını bitirdi.

“YALAN VE ALGI ŞOVU YAPILDI”

AKP'li Meclis Üyesi Onur Uygun, “KYK borçları nedeniyle 600 bin kişinin icralık olduğu kocaman bir yalandır böyle bir şey yok. İddia edenler yalancıdır. KYK 1961'den beri öğrencilere borç veriyor, tabi ki takibini yapıyor. Bir öğrenci işe başladıktan sonra 5 yıl sonra yaptırım uygular, orada da haciz işlemi yoktur. Hükümetimiz döneminde de aflar çıkmış faizler silinmiştir. Burs verilmesini Anayasa Mahkemesine götüren zihniyet mi bunu anlatıyor? Harçlar Ak Parti döneminde kaldırıldı. Yalan ve algı ve şovu yapıldı” karşılığını verdi.

AKP, İBB'NİN ÇEVRE POLİTİKASINI ELEŞTİRDİ

AKP'li Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu da 5 Haziran Çevre Günü nedeniyle bir konuşma yaparak İBB'yi eleştirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiğinde çevre ile ilgili ilk icraatının çevre denetimi yapan Çevre-1 teknesini 25 Haziran 2019 tarihinden itibariyle kendisine tahsis etmek olduğunu söyledi. İmamoğlu'nun ‘kişisel keyfinin’ İstanbul'a yıllık maliyetinin 5-6 milyon TL olduğunu savundu. Hasanoğlu Atatürk Havalimanı'nı millet bahçesine dönüştürülme çalışmalarını ve AKP hükümetinin diktiği ağaçları anlattı.

“O TARİHTE İMAMOĞLU DAHA MAZBATA ALMAMIŞTI”

Hasanoğlu'na yanıt veren CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “2019’daki ikinci seçimler 23 Haziran tarihinde oldu. Sadullah Bey ‘Çevre 1’ teknesinin başkan tarafından 25 Haziran tarihinde alındığını ifade etti. Ancak Ekrem Başkan’ın mazbata tarihi 27 Haziran’dır. 25 Haziran’da Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı değildir. Ve bu belediyenin daha kapısından içeri girmemiştir” dedi. Balyalı “AKP ormanları yok edip yerine ağaç dikiyor. Ağaç diktiklerinde orada birden bire bir orman oluşuyor sanıyorlar. Siz tarihe özellikle İstanbul’daki ormanları yok eden bir iktidar olarak geçtiniz ve bundan sonra da böyle anılmaya devam edeceksiniz” diye konuştu.

“YEŞİLİN KATİLİ AK PARTİ’DİR”

İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı da “Sadullah Bey, yeni havalimanının ÇED raporunu okudun mu? Sizin hazırladığınız ÇED raporunda diyor ki, yeni havalimanında 2,5 milyon ağaç kesilecek. Siz kaç tane ağaç kestiniz? 13 milyon ağaç kestiniz. Yani yeşilin katili AK Parti’dir. İGA’nın o havalimanını yapmak adına 4 milyar dolarlık havalimanını kapattınız. Neymiş? Millet bahçesi yapılacakmış. 3.7 milyon ağacı Kuzey Marmara Otoyolu için kestiniz. Dünyada otoyol yaparken bu kadar çok ağaç kesmekte şampiyonsunuz” eleştirilerinde bulundu.

“İBB PLAJ YAPMAMIZA ENGEL OLURSA…”

MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da Kumluk ve Selimpaşa'da belediye olarak açacakları halk plajının İBB tarafından engellendiğini savunarak “2.5 yıldır İBB'ye ‘gelin yapın' dedik, yapmadı. Silivri Belediyesi olarak kolları sıvadık, girişimde bulunduk. ‘Büfe koymayın, kıyılar halkındır' diyerek bize baskı uygulamayı tercih ettiniz. Plaj yapacağım alan Milli Emlak'a ait. İBB'nin yetkisi yok. Niye İBB olarak beni rahatsız ediyorsunuz? Bir kadınlar plajı, bir halk plajı yapılacak. Oraya bir zabıta gönderip engelleme yoluna giderseniz sonuçlarına katlanırsınız” dedi.

“HALİÇ KİRLİ DEĞİL, SİZ NEFRET BATAĞINDASINIZ”

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da yine gündemde olan Haliç'teki kirlilik tartışmalarına değindi. Özkan, şunları söyledi:

* “İstanbul'u kaybetmek Türkiye'yi kaybetmek fıtratıyla hareket edenler yine başladı, Haliç kirlendi, Haliç kokuyor haberleri yaymaya… Bilim insanları Haliç’teki renk değişiminin doğal bir fotosentez işi olduğunu, hemen hemen her yıl farklı boyutlarda görüldüğünü söylese de bunu her sene mutlaka yapıyorlar.

* Buradan İBB'yi her durumda, her fırsatta kötülemeye çalışanlara, duble İstanbul yenilgisini hazmedememiş olanlara şunu söylemek isterim. Ekrem Başkanı karalayacağım diye İBB'de çalışan on binlerce kişiyi zan altında bırakıyorsunuz.

* Terörist çalıştırıyorlar dediniz tutmadı, israf ediyorlar dediniz millet kanmadı. Yapmayın, daha fazla kendinizi de partinizi de küçük düşürmeyin. Haliç kirli değil, sadece sizler hırs ve nefret bataklığına saplanmış kalmışsınız. Bir an önce batağınızdan çıkın, hırstan nefretten arının.”

“GİTMELERİNE AZ KALDI”

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizi de sert şekilde eleştiren Özkan şunları söyledi:

* “İnatla, nasla niyazla giden ekonomi, duvara, tosladı toslayacak. En acısı da bunu durdurmak için bir şey yapmamaları. Çünkü onlara göre abartılacak bir durum yok, enflasyonunun varlığını ise kabul dahi etmiyorlar.

* Faiz, nas diyerek dolardaki yangını söndüremezsiniz. Aklı bilimi reddederseniz, Ezan ile yangın söndürmeye çalışan Pakistanlılardan bir farkınız da kalmaz.

* Aşa muhtaç insanları aş ile terbiye eden bu sistemin bitmesine az kaldı. Zamlarla belimizi bükenlerin, doğmamış çocuklara bile borç yükleyenlerin, memleketi çiftliğe çevirenlerin gitmesine az kaldı. Seçimle gelenler seçimle gidecek.”

