İBB ve AKP arasında ‘Rumeli Hisarı’ tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve AKP İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz arasında Rumeli Hisarı'nda yapılan restorasyonla ilgili sosyal medyada polemik çıktı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Miras tarafından gerçekleştirilen restorasyon projesi için düzenlenen basın toplantısında önceki İBB yönetimi döneminde gündeme gelen ve Rumeli Hisarı'na konut yapılmasını içeren projeyi açıklamıştı.

Polat projeyi engellediklerini belirterek “Tarihi belgelerden biliyoruz ki Rumeli Hisarı 18-19. yüzyılda bir mahalle kimliğine dönüşüyor. Burada evler ve bir yaşam var. Hatta biz geldiğimizde bütün bu evleri yeniden yapan bir proje vardı biz onu durdurduk. Hisarın içerisinde yaklaşık 21 tane konak yapılacaktı, proje belirli bir aşamaya gelmişti. Varlığı bilinen cami ise tekrar inşa edildi” demişti.

Polat’ın bu sözlerine AKP İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz sosyal medyadan yanıt verdi, Polat ve Türkyılmaz arasında “Konak” polemiği çıktı.

“KALEİÇİ MAHALLESİ İHYA EDİLECEKTİ”

AKP İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Polat’ın açıklamasına “Tipik bir İBB kurumsal algı çalışması ve fondaş medyayla desteklenen başarılı bir manipülasyon çalışması” nitelemesi yaptı ve ‘işin aslı’ diyerek şunları yazdı:

*Rumelihisarı için AK Parti'li (İBB) tarafından geniş bir restorasyon projesi hazırlanır. Hisar ile birlikte Saruca Paşa, Halil Paşa ve Zağanos Paşa adlarındaki üç büyük kulesi de tadil edilecektir.

*Yapılacak restorasyonun en mühim ayağı ise, bir zamanlar Rumelihisarı'nın duvarları içerisinde yer alan Kaleiçi Mahallesi'nin ihyasıdır. 1953 yılında istimlak edilip, ortadan kaldırılan mahallenin 8 adet evi aslına uygun olarak yeniden inşa edilmesi planlanır.

*Tarihi 650 yıl öncesine kadar uzanan mahallenin ahşap binaları; kalıntılar, vesika ve fotoğraflardan yola çıkılarak bütünüyle yeniden yapılacak ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı mekânlar olarak kullanılacaktır.

“SADECE PROJE ÇİZİM BEDELİ 13.3 MİLYON TL”

Türkyılmaz’ın bu paylaşımına İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’tan yanıt gecikmedi. Söz konusu projenin görsellerini paylaşan Polat, “Proje 2017'de başlatılıyor. Bugünkü maliyetle sadece proje çizimi sözleşme İBB'ye bedeli 13.3 milyon” dedi.

“Rumeli Hisarı'nı bir inşaat alanına çeviren Hisarın tarihi ve doğal yapısını yok edecek projeyi 2019'da göreve geldiğimizde durdurduk” diyen Polat, açıklamasını şöyle sürdürdü;

*Proje çizimini durdurarak bugünkü bedelle İBB'yi ve dolayısı ile İstanbul'un bütçesini 12.3 milyon zarardan kurtardık.

*Proje için filmler ve maketler de üretiliyor. O zaman yapılan filmlerin ve maketin İBB'ye güncel maliyeti 1 milyon TL nin üstünde. İstanbul tarihinin en önemli yapılarından Rumeli Hisarı içine insan sokulmayacak kadar kötü durumdaydı, ziyaretçiye kapatılmıştı.

*İBB Miras gerçek bir proje olarak Rumeli Hisarı'nın tarihi doğal kimliğini koruyarak restorasyonuna başladı. Çok yakında hayata kazandırmış olacağız.

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