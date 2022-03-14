Ekrem İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ’14 Mart’ göndermesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndermede bulunarak 14 Mart Tıp Bayramı hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı’na ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doktorları hedef alarak “Varsın giderlerse gitsinler” diyerek yaptığı konuşmaya göndermede bulunan İmamoğlu, “Hiçbir yere gitmeyecekler” başlığı atarak şu ifadeleri kullandı:

*Hiçbir yere gitmeyecekler. Bu ülkede, iyi koşullarda ve mutlu şekilde çalışacaklar. Her koşulda bizler için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı kutlu olsun

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